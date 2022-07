Timeløn på 254 norske kroner får nyuddannet sygeplejerske til at pakke tasken: »Det er et etisk dilemma«

Udsigten til en hurtig opsparing har fået Amalie Aagaard Pedersen til at udskyde sit arbejde på et dansk sygehus for at tage til Norge og arbejde. Hun vil gerne sende et signal om, at lønnen i Danmark er for dårlig.