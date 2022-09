Den offentlige psykiatri er ved at nedsmelte: Overlæger flygter i stor stil

Mere end hver femte overlæge i psykiatri er skiftet til det private. Overlægeforeningen frygter, at den offentlige psykiatri er ved at blive privatiseret, og kalder det en »katastrofe for patienterne og en enorm udfordring af lige afgang til lægehjælp«.