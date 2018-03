Analyse forsvarer udskældte plastikposer: Hvilken indkøbspose skal jeg nu vælge for at være miljøvenlig? Du kan stadig have en stofpose med, når du handler, siger forsker bag livscyklusanalyse af indkøbsposer. Men så brug den!

Mens plastik flyder i verdenshavene, og lande som Frankrig og Marokko forbyder brugen af plastikposer, har en ny analyse fra DTU og Miljøstyrelsen i dag vendt valget af bæredygtige poser på hovedet.

Plastikposer vinder nemlig stort over andre typer poser, når det handler om at være mest bæredygtige.

Så hvad gør nu den forbruger, som gerne vil være miljøvenlig? Det har vi spurgt en af forskerne bag analysen, seniorforsker Anders Damgaard fra DTU Miljø, om.

»Allerførst skal du spørge dig selv, om du overhovedet har brug for en pose. Har du en taske eller rygsæk eller kurv med, så sig nej tak til at få en pose med«, siger Anders Damgaard.

»Hvis du er typen, som bare ved, at du vil huske posen hver gang, så er en pose af bomuld eller andet stof ikke den værste ide. Så skal du bare have ganske få og bruge dem op«, siger han.

Hav altid et par poser i tasken

Det kan være en god ide at have en eller to poser, der ikke fylder ret meget, i sin taske. Så har man altid poser til mindre indkøb.

Så kan man jo selv vælge, om det bare skal være et par sammenfoldede plastikposer, man vil have med sig.

Ifølge livscyklusanalysen belaster bomuldsposer - og i særlig grad de økologiske poser - miljøet så meget, at en økologisk pose skal bruges op til 20.000 gange for at være lige så bæredygtig som en almindelig supermarkedsplastikpose, der bliver brugt en gang til varer og en gang som affaldspose.

Det skyldes især, at bomuldsproduktion er overordentlig belastende for miljøet, og blandt andet betyder et stort forbrug af vand.

Anders Damgaard peger på, at bomuldsposerne kommer særligt dårligt ud af analysen, fordi analysen bygger på de poser af bomuld, som findes i detailhandlen i dag. Og de er ikke særligt smart designet alle sammen.

»Hvis en bomuldspose er så lille, at man er nødt til at købe to, øger det selvfølgelig belastningen. Godt designede poser ville ændre regnskabet i positiv retning«, siger forskeren, som også taler for, at poser sys af genbrugsmateriale. Hvis man altså VIL bruge stofposer.

Generelt bør man fremstille alle typer poser af genbrugsmateriale, understreger han.

Plastic er bedst

I livscyklusanalysen er posernes miljøaftryk fulgt helt fra råstoffet bag plastik, olien, blev hevet op ad jorden, og bomulden blev dyrket på marken.

Forskerne har analyseret virkningen af fire forskellige poser af det typiske plast brugt til supermarkedsposer, LPDE.

Her er poserne med fast hank bedst, viser analysen. Primært fordi posen er så solid, at man kun skal have én, for at den kan rumme en stor mængde varer, som man skulle have to af de andre typer LPDE-poser for at fragte hjem.

»Hvis du har glemt en genbrugspose, så vil det altid være det bedste at købe en plasticpose. Jo flere gange du bruger den, jo bedre«, siger Anders Damgaard.

Analysen viser, at en LPDE-pose med hank kan bruges til at bære varer hjem og derefter bruges til affald og smides til forbrændingen. Den lille LPDE-pose fra supermarkedet skal genbruges en ekstra gang for at leve op til samme miljøregnskab.

»Jo tykkere en pose er, jo bedre er det at genanvende den. De tynde er derimod bedre, når de bruges som affaldspose og måske erstatter en anden pose«.

Føtex oplyser, at kunderne fremover kommer til at finde poser af genbrugsplast i butikkerne, hvilket vil forbedre posernes miljøregnskab.

Forskerne understreger, at analysen kun gælder i Danmark, fordi den bygger på, at plastikposerne skal brændes i affaldssystemet. Hvis de kom ud i naturen, så ville miljøpåvirkningen vare langt mere alvorlig.

Glem papirposer

Papirposer fremkalder muligvis lidt nostalgi og føles måske bedre end en plasticpose. Men også her vinder plastik på point.

For at leve op til samme regnskab som LPDE-poserne skal en papirpose bruges hele 43 gange, før den bliver sendt til forbrændingen. Uanset om den er bleget eller ej. Givet posernes skrøbelighed er det nok ikke så realistisk.