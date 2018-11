Test: Køb én dyr paraply – det er bedre for miljøet De fleste paraplyer er så billigt konstrueret, at de vil ende på lossepladsen, hvor de ikke kan genanvendes, fordi de er lavet af blandede materialer. Køb en dyr, langtidsholdbar paraply, hvis du går op i bæredygtighed, lyder rådet fra Politikens to ingeniørfaglige testdommere.

Seks paraplyer. Alle af den type, man kalder taskeparaplyer, som kan klappes, skubbes sammen og glides ned i et aflangt stofhylster. De ser meget ens ud. Og er det også. Bortset fra én.

Fakta Sådan gjorde vi Politiken bad to testdommere om at bedømme seks forskellige paraplyer. Dommerne er lektor Ali Gürcan Özkil og adjunkt Tobias Eifler fra DTU Mekanik, hvor de begge underviser og forsker i konstruktion og produktudvikling. Dommerne bedømte paraplyerne med fokus på funktionalitet og produktdesign og testede dem i regn- og blæsevejr. Dommerne gav hver variant en samlet bedømmelse mellem 1 og 6 tjektegn, hvor 6 er bedst. Antallet af tjektegn er oprundede gennemsnit af dommernes karakterer. I de tilfælde, hvor to produkter har fået samme karakter, er det billigste produkt placeret bedst i testen. Vis mere

»Det er den eneste paraply i testen, der virkelig er designet med eftertanke«, siger Ali Özkil, der til daglig er lektor på DTU Mekanik, hvor han underviser og forsker i konstruktion og produktudvikling.

»Den eneste paraply, der virkelig skiller sig ud«, istemmer test- og DTU-kollega Tobias Eifler.

»Alle de andre er standardparaplyer«, tilføjer Ali Özkil.

At der vitterlig er ét produkt, der skiller sig markant ud fra de andre, understreges af, at der er to tjektegn ned til dens nærmeste konkurrent. Hvor den stormsikrede paraply fra luksusmærket Blunt får fem tjektegn, får de resterende paraplyer mellem et og tre tjektegn — og er altså meget ens.

»Det er paraplyer, som vi alle kender og har brugt. De deler mange egenskaber og bruger samme komponenter. De fleste vil i sidste ende svigte, nogle tidligere end andre«, lyder Ali Özkils vurdering.

I anledning af efteråret og det våde, blæsende vejr, der hører sig til, har Politiken bedt to DTU-undervisere, Ali Özkil og Tobias Eifler, teste seks typiske taskeparaplyer i et prisleje, der svinger fra discount til luksus. Testvinderen koster 449 kroner, mens testens taber kan fås for 69,95 kroner i H&M. Fire tjektegn skiller de to ad. Men ellers er der ingen sammenhæng mellem pris og kvalitet blandt de fem paraplyer, der ikke vinder testen. Én koster 40 kroner og får tre tjektegn. En anden 200 kroner og får to.

»Mit indtryk er, at de fleste producenter fremstiller paraplyer, der er ret sammenlignelige i forhold til kvalitet. Det virker, som om producenterne har det helt fint med det faktum, at deres paraplyer vil bryde sammen på et tidspunkt. Det vil jo regne på ny, så folk køber deres produkter igen alligevel«, lyder det fra Ali Özkil.

Spontant køb

De paraplyer, der ikke sidder på vindertronen, har det tilfælles, at de på den korte bane fungerer efter hensigten, men at de næppe klarer mange vind- og regnfulde efterårsdage. Enten virker de ustabile, har for dårlig modstandsdygtighed over for vind, er svære at lukke, eller også er de hæftet med tråd i de sårbare spidser.

»Vil nok ikke holde længe. Håndtaget virker løst«, lyder det igen og igen fra dommerne.

»En paraply, man køber i den nærmeste butik, fordi det begynder at regne. Den vil bryde sammen«, som Ali Özkil siger om testtaberen. En pointe, han har om de fleste af testens paraplyer.

Når de produceres dårligt, betyder det, at millioner af paraplyer hvert år sendes til deponering på lossepladsen. Det er ikke særligt bæredygtigt Ali Özkil

Også førstehåndsindtrykket skuffer.

»Jeg er generelt ret overrasket over, hvor lidt producenterne tænker på stoffet. Den meget plastikagtige kvalitet giver et dårligt førstehåndsindtryk. Generelt er der tale om ret ligegyldige paraplyer«, mener Tobias Eifler.

Og hvis ikke det er stoffet eller mekanismen, der halter, er det slet og ret regn- og vinddueligheden.

»Vender i vinden«, konstaterer Tobias Eifler om fire af de seks paraplyer.

Fire af de testede paraplyer bryster sig ellers af at være ’stormsikret’, ’windproof’ eller ’trek’. Altså paraplyer, der netop skulle være designet til at kunne klare lidt af hvert, når naturen rusker i dem.

Pudsigt nok er det testens dyreste — en stormsikret paraply — og testens billigste — en windproof paraply — der klarer sig bedst mod vinden. To andre paraplyer, der også kalder sig stormsikret og trek, får modsat kun to point og klarer sig akkurat lige så dårligt i vinden som testens to helt almindelige taskeparaplyer uden særlige vindkonstruktioner.





Farver er populære

Hos webshoppen Paraplybutik.dk er salget af paraplyer generelt stigende. Her oplyser man, at mange kunder vælger at købe flere paraplyer i forskellige farver samtidig, så de har mulighed for at matche paraplyerne til deres tøjvalg, som indehaver Runo Kingbo udtrykker det. Det er især de stærke pangfarver, der er populære hos kvindelige shoppere, mens de mere traditionelle som sort og brun er populære hos mændene. Desuden er det generelt paraplyer i den dyrere ende, som Paraplybutik.dk sælger flest af, da de helt billige taskeparaplyer formentlig købes spontant i nærmeste fysiske butik, når behovet er der.

»Hos os er det ikke de billigere paraplyer, som folk primært vælger. Taskeparaplyerne sælger stadig, men det er de dyrere paraplyer, der sælger mest. Oftest i de stærke personlige farvevalg«, fortæller Runo Kingbo.

Stormparaplyer er endnu en relativt ny tilføjelse på det danske paraplymarked. Men de er på vej frem.

»Stormparaplyen er ved at vinde indpas i Danmark. Med den stærke vind, vi kan have herhjemme, er stormparaplyen ofte valgt, da den kan klare det hårde vejr. Det er især storbyens kunder, der vælger at købe stormparaplyen, mens man i provinsen mere vælger den almindelige paraply i de stærke farver«, fortæller indehaveren af Paraplybutik.dk.







Køb én i stedet for mange

At det kan betale sig at punge en hel del ekstra ud for kvalitet, viser Politikens test også. Den klare testvinder, som er en stormparaply, koster således ti gange så meget som den billigste. For de penge får man ifølge producenten Blunt »patenteret teknologi«.

Paraplyen har flere features, som de andre paraplyer i testen ikke har. For eksempel aerodynamisk form og beskyttelse af spidserne, som også aflaster paraplystoffet. Den er desuden lavet af hurtigtørrende polyesterstof. Sidst men ikke mindst kalder Blunt sin paraply for bæredygtig på grund af dens lange levetid.

Det sidste er akkurat en af Ali Özkils vigtigste pointer efter at have blindtestet de seks paraplyer uden at kendes deres pris eller specifikationer.

»Paraplyer er svære at genanvende på grund af de blandede materialer, de er fremstillet af. Der er både metal og plastik og nogle gange træ i samme konstruktion. Men når de produceres dårligt, betyder det, at millioner af paraplyer hvert år sendes til deponering på lossepladsen. Det er ikke særligt bæredygtigt«, pointerer Ali Özkil.

Hans klare opfordring er derfor at tænke mindre på pengepungen.

»Køb af paraply skal være en miljøbevidst beslutning såvel som en økonomisk. Derfor: Brug lidt penge og køb en velbygget paraply. Det vil både være billigere og mere grønt i det lange løb«, mener han.

Testvinder: Blunt XS Metro (stormsikret)

Købt i: Neye

Pris: 449 kr.

Ali Özkil: »Bedste paraply i testen. Et designerprodukt. Mere stjerneformet end rund, og forstærkede spidser. Åbner på en flot, velkonstrueret måde. I forhold til vægt og sammenklappet størrelse (den tungeste) giver den ikke meget større regndækning. Har dog den bedste vindbestandighed. Den eneste paraply i testen, der virkelig er designet med eftertanke«.



Tobias Eifler: »Flotte materialer, også stoffet. Åbner ekstremt godt. Selv lydene virker designede. Absolut stabil. Rigtig smart funktion, som fordeler stivernes belastning ved den ydre kant. Vendte ikke over i vinden. Rigtig flot produkt med mange gennemtænkte funktioner«.





Trend (windproof)

Købt i: Kvickly

Pris: 39,95 kr.

Ali Özkil: »Den eneste paraply med knap i håndtaget for at åbne. Åbner med en vis kraft. Kan næsten bruges som et våben. Fin størrelse, men kun svagt bedre vindmodstand end de fleste andre. Ser robust ud. Håndtaget lidt bedre. Samlet set næstbedste paraply«.



Tobias Eifler: »Stoffet er ekstremt plastikagtigt. Mekanismen fungerer fint. Stiverne virker stabile, godt hjulpet af ekstra plastdele. Vender ikke over i vinden. Sandsynligvis et godt køb, men det billige materiale tæller lidt ned«.





Flying Tiger Copenhagen (alm.)

Købt i:Flying Tiger Copenhagen

Pris:30 kr.

Ali Özkil: »Ganske standard. Stammen er sekskantet, hvilket giver lidt ekstra styrke. Nem at åbne, men at lukke kan være vanskeligt for f.eks. mennesker med gigt. God regndækning i forhold til størrelsen. Spidserne på stoffet er sat fast med tråd. Vil nok ikke holde længe«.

Tobias Eifler:»Materialerne ser o.k. ud for en tydeligvis billig paraply. Stoffet er dog ekstremt plastikagtigt. Håndtaget meget lille. Et stort problem er fastgørelsen af håndtaget. I blæsende vejr løsner håndtaget sig. Det koster point. Vender i vinden. Temmelig normal, billig paraply«.





Lifeventure (trek)

Købt i: Spejdersport

Pris: 149 kr.

Ali Özkil: »Bedre stof end flere af de andre. Ikke så ustabil, men dele af mekanismen er af plastik, hvilket er et bedre design end metal. Men regndækningen er ret lille, og vindbestandigheden minimal. Stadig et bedre produkt end de allerdårligste på grund af bedre stof og mekanisme«.

Tobias Eifler: »Udseendet er billigt, men materiale og stof virker bedre end de dårligste. Men meget friktion, når man trækker teleskoprørene ud. Kræver flere forsøg, før den holder sig åben. Vender sig med det samme i blæsevejr. Kan dog vende tilbage uden problemer. Kan være et udmærket valg, hvis man ikke har de store forventninger«.





M J M (stormsikret)

Købt i: Magasin

Pris:200 kr.

Ali Özkil: »Minder meget om de andre. Et andet håndtag og bedre stof, der tørrer lidt hurtigere. Men svær at lukke. Håndtaget virker til at kunne blive løst og potentielt bryde sammen. O.k. vindbestandighed, o.k. regndækning«.

Tobias Eifler: »Materialerne er o.k. Stoffet dog ekstremt plastikagtigt. Mekanismen fungerer fint. O.k. stabil, indtil den vender i vinden. Virker lidt sårbar, hvis den flipper over for mange gange. Et stort problem er fastgørelsen af håndtaget. I blæsende vejr løsner håndtaget sig«.





H&M (alm.)

Købt i: H&M

Pris: 69,95 kr

Ali Özkil: »Lille. Passer endda i en lomme. Åbnet er det bare en lille paraply. For at lukke skal du trykke på en knap. Det virker som et svagt punkt i designet. Kun lille vindmodstand. Også regndækningen er lille. En paraply, man køber i den nærmeste butik, fordi det begynder at regne. Vil bryde sammen – før eller senere – og ende på lossepladsen«.

Tobias Eifler: »Virker ekstremt billig. Håndtaget bevæger sig meget og er for lille. Ekstremt kort afstand fra håndtag til paraply. Meget friktion, når man trækker teleskoprørene ud. Kræver flere forsøg, før den holder sig åben. Vender sig med det samme i blæsevejr. Stiverne bevæger sig helt ud af position, når paraplyen vender over. Håber virkelig, at det er den billigste«.