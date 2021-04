Skuffede dommere om karrysupper: »Godt, at der står karry på dem. Ellers kunne man komme i tvivl«

En er pureret, så der ikke er noget at tygge på. En anden er fyldt med kylling og grøntsager. En tredje er lysegul og mild, en fjerde er mørkebrun og kraftig som en sovs. Så vil du have karrysuppe til aftensmad, skal du vide, om du er til den kokosagtige, den milde, den kraftige eller den med bid. For karrysuppe er et meget vidt begreb, viser det sig i Politikens test.

»De her supper er så varierede i smagen, at man skal være varsom, når man køber dem. Jeg er virkelig overrasket over, hvor bredt udvalget er. En karrysuppe er ikke bare en karrysuppe«, lyder advarslen fra testdommer, fødevareekspert og sensoriker Michael René.

»Vi er blevet vant til karry fra mange dele af verden. Derfor er det nok vigtigt, at man signalerer, om suppen er dansk, thai eller indisk i sin karrysmag. For hvis man som forbruger tror, at man får en karrysuppe, der smager hen ad boller i karry, så bliver man nemt skuffet. Der er supper her, man lige så godt kunne have kaldt thai eller daal«, siger kok, kogebogsforfatter og testdommer Christine Bille Nielsen, der mener, at producenterne i højere grad burde kalde supperne det, de er.





De seks supper, som Politiken har indkøbt til test, hedder alle sammen slet og ret: karrysuppe. En skriver også »med fløde«. En anden »med grønsager, kokosmælk og fløde«. En tredje »chicken and coriander«. En fjerde »fyldig og cremet«. Og en femte »pikant«. Kun den sjette skriver mere specifikt »mulligatawny« på emballagen, hvilket er karrysuppe med engelske/indiske aner. Men på samtlige seks supper er ’karrysuppe’ skrevet med emballagens største skrift. Altså burde de smage af karry. Men: