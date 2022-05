Testvinder: Hvis du elsker kopnudler, skal du gå efter de her (og lade mor betale)

Man får bedre nudler, jo mere man vil betale for dem, siger den ene testdommer, som er positivt overrasket over, at der findes en slags kvalitet på det boomende kopnudelmarked. Den anden dommer er især glad for de nye varianter, hvor der blandes sovs i nudlerne.