Et sidste au revoir fra vennerne

Søstrene Kaja og Emilie er oppe at diskutere. De er gået lidt væk fra de andre, som er i gang med at grille. Emilie har slet ikke lyst til at være her. På sommerlejr. På Utøya. Den 22. juli 2011.

Pludselig høres et pistolskud. Herefter følger en 72 minutters rekonstruktion af Nordens største terrorangreb i nyere tid, hvor Anders Behring Breivik dræbte 69 deltagere fra den socialdemokratiske ungdomsorganisation Arbeidernes Ungdomsfylking, der holdt sommerlejr på øen.

Filmen 'Utøya 22. juli' er blevet til på baggrund af vidneforklaringer og fakta omkring tragedien, mens hovedpersonerne og de enkelte oplevelser i filmen er opdigtet.

Hele filmen opleves fra ofrenes perspektiv. Og ifølge instruktør til filmen, Erik Poppe, er det et aktivt forsøg på at give ejerskabet over historien til ofrene for tragedien. Det skriver NRK, som er den norske pendant til DR.