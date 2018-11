80-års-dag for de knuste ruders nat: Krystalnatten blev begyndelsen på nazisternes jødejagt Verden over markeres 80-året for Krystalnatten i dag. Natten mellem 9. og 10. oktober 1938 satte det nazistiske regime i Tyskland gang i en iscenesat jagt på landets jøder. Hitlers stormtropper smadrede jødiske butikker og virksomheder, satte synagoger i brand, dræbte mindst 91 jøder, pryglede mange flere og internerede titusindvis af jøder i koncentrationslejre. Voldshandlingerne fik senere det sært poetiske navn Krystalnatten, en henvisning til glasskårene fra knuste butiksruder, der glimtede i morgenlyset.

