17 nye navne: Roskilde Festival henter den nykronede rap-dronning Cardi B til dyrskuepladsen De 17 nye navne kommer i kølvandet på gårsdagens store scoop med 'rapguden' Eminem. Han får selskab af den nye 'rap-dronning' Cardi B, mens også Khalid, St. Vincent, Alex Vargas, Veto og The Minds of 99 er blandt dagens offentliggørelser.

Det var lidt af en sensation, da Roskilde Festival i går afslørede Eminem som et af hovednavnene på årets festival - 'rapguden', som aldrig før har besøgt Danmark og som Roskilde Festival har arbejdet på at få på plakaten »hvert eneste år siden årtusindskiftet«. Alle var ellevilde.

Dagens offentliggørelser til Roskilde Festival 2018 Cardi B (US) - onsdag 4. juli Khalid (US) - torsdag 5. juli St. Vincent (US) - onsdag 4. juli Odesza (US) - fredag 6. juli Alex Vargas (DK) Boris & Merzbow (JP) - torsdag 5. juli Cezinando (NO) Descendents (US) - fredag 6. juli Heilung (INT) - torsdag 5. juli Kokoko! (CD) - lørdag 7. juli Lekhfa (EG) - torsdag 5. juli The Minds of 99 (DK) Nathan Fake (UK) Palm (US) Preoccupations (CA) - torsdag 5. juli (Sandy) Alex G (US) Veto (DK) Vis mere

Mens vi stadig har armene i vejret af begejstring, løfter Roskilde Festival så lidt mere af sløret for sommerens program - hele 17 nye navne føjer de i dag til plakaten, og øverst funkler den rap-dronningen Cardi B:

Now she say she gon' do what to who? Let's find out and see / Cardi B, you know where I'm at, you know where I be.

Cardi B optræder på festivalen onsdag 4. juli, samme dag som Eminem.

Dagens afsløringer tæller også r'n'b-kometen Khalid (US), St. Vincent (US), Alex Vargas, Veto og The Minds of 99.

Cardi B brød ikke bare igennem med superhittet 'Bodak Yellow' i sommer - hun brød igennem med så stor succes, at hun skrev amerikansk hitliste-historie.

Som den første kvindelige rapper i 19 år nåede hun toppen af den amerikanske Billboard-liste (sidst var i 1998 med Lauryn Hills 'Doo Whop'). Samtidig er hun den første rapper nogensinde, der har haft hele tre numre på top 10 på én gang.

To præstationer som hun vel at mærke har opnået inden udgivelsen af debutalbummet, der ventes her i løbet af året.

Senest har hun har hun været feature på 'Finesse' med Bruno Mars, der jo selv spiller på Roskilde Festival (torsdag).

Cardi B er en viral sensation - hun har haft lidt af et turbulent liv, selvom hun kun er 25 år.

Hun er gået fra tidligere at have været bandemedlem og stripper i The Bronx til SoMe-stjerne og reality-tv-kendis. I dag er hun så et hiphop-ikon og en ny form for feministisk forbillede.

To fremadstormende talenter

Den texanske r'n'b-komet Khalid er bare 19 år og lidt af et soulet stjerneskud, særlig kendt for singlerne 'Young, Dumb & Broke' og 'Location' fra debutalbumet 'American Teen' (2017).

Han spiller koncert i København 3. februar - en koncert, der på grund af den overvældende interesse allerede inden billetsalget gik i gang blev flyttet fra Store Vega til Tap 1 med plads til flere end 5.000 gæster.

I Tap 1 er der så blevet udsolgt, og er du en af dem, der gik forgæves, kan du altså se frem til, at Khalid kigger forbi Roskilde til sommer.

Danske Alex Vargas må også siges at være et fremadstormende musiktalent. Under hans koncert på Roskilde Festival 2016, var der flere fans, end der var plads til, hvorfor han i år får tildelt en endnu større scene.

Erfarne Roskilde-navne

Både Veto og The Minds of 99 er erfarne Roskilde-navne og har sågar tidligere haft æren af at åbne Orange Scene. Når The Minds of 99 i år igen-igen vender tilbage til Dyrskuepladsen, bliver det sjette gang på fem år for bandet, der er aktuelle med det anmelderroste minialbum 'Solkongen'. For Vetos vedkommende bliver Roskilde-koncerten et comeback efter fire års tavshed.

Også den amerikanske, kvindelige singer-songwriter og multi-instrumentalist St. Vincent har et par Roskilde-koncerter på bagen. Hun er kendt for sin avantgardistiske tilgang til popmusikken og udgav sidste år sit femte album 'Masseducation', der af Politikens musikredaktør Simon Lund fik fem hjerter.

De resterende offentliggørelser består af Odesza, Boris & Merzbow, Cezinando (NO), Descendents, Heilung (INT), Kokoko! (CD), Lekhfa (EG), Nathan Fake (UK), Palm (US), Preoccupations (CA) og (Sandy) Alex G (US)

I alt skal ca. 175 bands og artister optræde på Roskilde Festival, og indtil videre har festivalen offentliggjort navne som Gorillaz, Bruno Mars, David Byrne og Stormzy, Nephew, Benal, CV Jørgensen og First Aid Kit.

Roskilde Festival finder i år sted 30. juni til 7. juli 2018.