Roskilde Festival føjer en ordentlig stak nye navne til plakaten og afslører det fulde program Det fulde musikprogram for sommerens festival er netop afsløret. Blandt de nye navne finder vi bl.a. Nick Cave & The Bad Seeds, Massive Attack, Dua Lipa og Anderson .Paak.

Så er det tid til at pakke dit survival kit, hvis du har tænkt dig at indsnuse, lade dig indlemme og ihærdigt nyde årets fedeste udgave af mudder, musik, mad og mennesker.

Roskilde Festival har netop offentliggjort sit fulde program med 174 musiknavne og indtil videre 16 kunstprojekter, og den seneste afsløring indeholder tre af de rigtig store navne: Nick Cave & The Bad Seeds, Massive Attack og Dua Lipa.

Roskilde Festival Nyeste navne Nick Cave and The Bad Seeds

Massive Attack

Dua Lipa Anderson .Paak & The Free Nationals

Ben Frost

Charlotte Gainsburg

Interpol

Joey Bada$$

Mike Skinner & Murkage Present Tonga

Pablo Moses

Stone Sour

When Saints Go Machine Anda Union

Bcuc

Belly

Bitori

Danny Brown

Dark Tranquility

De underjordiske X Fribytterdrømme

Debo Band

DJ Rashida

Dona Onete

The Dwarfs og East Agouza

Equiknoxx Feat. Shanique Marie

Gamelan Salukat

House Gospel Choir

The Hunna

I'm With Her

James Holden And The Animal Spirits

John Maus

Juju & Jordash

Kali Uchis

Kedr Livanskiy

Large Unit Brazil Edition

LLNN

Madalitso Band

Maribou State

Minyanta

New Gen

Nihiloxica

Nines

Operap

Otim Alpha

Paal Nilssen-Love Brazil Funk Impro

Paal Nilssen-Love Japan Free Jazz And Noise

Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs

Rascasuelos

Richard Dawson Band

Sacred Paws

Sandunes

Širom

Skeletonwitch

Slydigs

Super Parquet

Touché Amoré

Tune-Yards

The Weather Station

Young Fathers

Ø (Phase) Kunst og aktivisme: Anne Haaning

Hvad

Jillian Mayer

Justin Shoulder & Corin

Kirsten Astrup

Nat Bloch Gregersen

Neil Bromwich & Zoe Walker

Oskar Koliander

Diesel Worm by Paul Barsch & Tilman Hornig

Public Works

Tuina Nikienta Olivier

Veronika Geiger

Viktoria Wendel Skousen Vis mere

Det er første gang, den 22-årige britiske popstjerne Dua Lipa med sine kosovo-albanske rødder står på en dansk festival, men det er intet mindre end sjette gang, at den 60- årige sanger, sangskriver og forfatter Nick Cave optræder på den verdenskendte Roskilde Festival.

»Dua Lipa har i den grad ramt plet i tidsånden med sine aktivistiske sangtekster om kvinders uafhængighed, og hun debuterer på Roskilde Festival samtidig med, at hun står på kanten af sit helt store globale gennembrud«, siger Roskilde Festivals programchef, Anders Wahrén.

Storladne og overvældende oplevelser i vente

En anden tilbagevendende kunstner til den sjællandske muld er Anderson .Paak og hans gruppe The Free Nationals. I 2016 overraskede og imponerede de et stort publikum ved deres første Roskilde-optræden, og siden er deres internationale popularitet kun gået støt opad.

Musikprogrammet tæller allerede store navne som Eminem, Bruno Mars og Gorillaz og Roskilde-debuterende, danske navne som Iris Gold, Ellis May, Slægt og Alcabean. Med de seneste afsløringer er nu også Interpol, Charlotte Gainsburg, Ben Frost og den tidligere frontmand i bandet The Streets, Mike Skinner, i sit nye projekt Mike Skinner & Murkage Presents Tonga, føjet til line-up'et.

»Både Nick Cave og Massive Attack fremstår i dag som evigt aktuelle ikoner, der ikke frygter at udfordre deres omverden. Så deres hengivne fans kan godt begynde at se frem til storladne og overvældende oplevelser på Orange Scene«, siger Anders Wahrén.

Årets fokus: økonomisk lighed

Hvordan står det til med den økonomiske lighed i verden? Det vil Roskilde Festival gerne undersøge under overskriften 'Equality'. Festivalen indbyder derfor sine gæster til forskellige former for kunst, debatter, workshops og spil, hvor man kan interagere i debatten på den måde, som bedst tiltaler den enkelte gæst.

Der bliver blandt andet mulighed for at deltage i VM i Ulighed på en fodboldbane i festivalens campingby, og hvis man mere er til den klassiske måde at debattere på, kan man diskutere holdninger og kunst med blandt andet den amerikanske whistleblower Chelsea Manning og klimaaktivisten Tuina Nikienta Olivier fra Burkina Faso.

»Det her er kulminationen på et års intenst arbejde. Og det er en fantastisk følelse at præsentere en plakat, der sætter så ikoniske og aktuelle musiknavne som Eminem, Nick Cave, Bruno Mars, Massive Attack, Dua Lipa og Cardi B i selskab med markante indslag fra Chelsea Manning og en unfair fodboldbane fra Folkekirkens Nødhjælp. Det er lige den form for diversitet og nysgerrighed, som vi drømmer om at opnå, når vi sammensætter programmet«, siger Roskilde Festivals programchef Anders Wahrén.

I går offentliggjorde festivalen desuden, at det bliver det bliver den unge danske sanger Saveus, der får æren af at spille åbningskoncerten på den ikoniske Orange Scene.

Roskilde Festival forventer at offentliggøre yderligere en lille håndfuld nye musiknavne inden festivalen, ligesom det fulde kunst- og Equality-program offentliggøres senere på foråret.

Det fulde musikprogram kan ses på Roskilde Festivals hjemmeside.