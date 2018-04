Farvel til pantboden: NorthSide Festival vil de ubehagelige og uforskammede pantsamlere til livs Den aarhusianske festival har gennem en årrække haft problemer med professionelle pantsamlere, som har været generende for festivalgæsterne. Det har ført til bortvisninger og klipning af armbånd, men nu skal det være helt slut med problemet.

Har man i sinde at tjene penge på plastikkrus og -kander på NorthSide Festival, kan man godt tro om igen.

Mener man, at pantsamleriet har udviklet sig til et cirkus, kan man til gengæld glæde sig.

Der kommer nemlig slet ikke til at være pantboder på dette års udgave af den otte år gamle festival, som finder sted 7.-9. juni 2018 ved Ådalen i Aarhus.

Andre nye tiltag på NorthSide I 2018 sætter festivalen 5.000 færre billetter i salg og vender dermed tilbage til sin tidligere kapacitet på 35.000 gæster, efter der sidste år var udsolgt med 40.000 gæster.

Nye stier og dræn på pladsen skal sikre området mod eventuelle regnskyl og vandansamlinger.

Flere sejl sættes op ved spiseområderne, så man kan spise i tørvejr, hvis uheldet er ude med regn. Vis mere

Sådan lyder en ny ordning, der er en direkte reaktion fra festivalen, som gennem en årrække har fået negative henvendelser fra deres festivalgæster.

»Gæster og frivillige har haft dårlige oplevelser med pantsamlere, som har ført til konfrontationer, der har gjort, at man måtte klippe armbånd. Simpelthen fordi pantsamlerne har været uforskammede og udvist dårlig opførsel«, siger talsmand for festivalen John Fogde til Ibyen.

»Vi havde ikke afskaffet pantboderne, hvis folk havde opført sig ordentligt. Men gæster har oplevet, at pantsamlere har braget ind i dem med pandelygter under koncerterne. Nogle har også fået taget deres ølkander, selv om de ikke var tomme, eller hældt en flaske champagne ud for panten. Det er jo vildt frustrerende«.

Skal I som festival ikke kunne rumme, at nogen tjener penge på jeres affald?

»Dem, der giver problemerne, er typisk organiserede, det er ikke folk, der samler ind til den næste øl. Det er min oplevelse. Og vi er jo ikke sat i verden for at finansiere andre folks liv og levned - det er ikke derfor, vi har et pantesystem, det er for at have en pæn og ren festivalplads«, siger John Fogde.

Fra i år skal man i stedet for at benytte boderne aflevere sine tomme krus og kander i udvalgte spande eller direkte til medarbejdere fra Røde Kors, som vil færdes på pladsen for at hjælpe med indsamlingen. Afleverer man sin kop i baren, får man 2 kr. i rabat på sin næste øl.

»Vi synes, det her er den bedste løsning. Og det er altså vores direkte respons på kritiske henvendelser og mails fra gæster. Så vi tror, folk vil være tilfredse med det. Men det ikke en perfekt løsning, og det skal arbejdes ind over nogle år, før det bliver optimalt«, lyder det.

Roskilde Festival har ikke problemer

Hos Roskilde Festival har man ikke den samme opfattelse af pantsamlere, som man har hos NorthSide.

»Vores generelle oplevelse er, at pantsamlerne er gæster, som har købt billet ligesom alle andre. Vi har ikke oplevet, at der skulle være særlige problemer med deres adfærd - heller ikke i de senere år. Men når man har vores størrelse, er det vigtigt at skabe den rigtige logistik«, fortæller Christina Bilde, talskvinde for Roskilde Festival.

Gennem årene har man målrettet lavet flere tiltag for at imødekomme pantsamlernes behov og for at sikre sig, at panten blev håndteret ordentligt.

»Vi lavede for nogle år siden en kampagne, der hed 'God pantstil', og nu har vi lavet superpantboder og områder, hvor pantsamlerne kan slappe af. Det har været vigtigt for os få snakket med dem og være i dialog for at sikre de rette forhold«.

Har I fået kritik fra festivalgæster, der brokker sig over mængden af pantsamlere?

»Nej, generelt ikke. Selvfølgelig har der været enkelte episoder, hvor nogle gæster syntes, at pantsamlerne har været for tæt på. Og så blandt pantsamlerne kan der være enkelte ting, men i det store billede er det ikke noget problem«, siger Christina Bilde, der mener at pantsamlerne i sidste ende er en fordel for festivalen.

»Vi oplever, at pantsamlerne hjælper os med et meget betragteligt affaldsproblem, så på den måde er pantsystemet jo også en hjælp for os«, siger hun.