Interview: Roskilde-aktuelle Khalid åbnede sin teenagedagbog og strøg direkte ind på hitlisterne Den 20-årige sanger Khalid er på rekordtid røget ind på hitlisterne med sit debutalbum, ’American Teen’, der som en teenagedagbog giver indblik i alt fra rodløshed over flirt på de sociale medier til lugten af tjald på bagsædet af mors bil. Til sommer kan det nye r’n’b-stjerneskud opleves på Roskilde Festival.

Vinterkulden har for alvor taget fat i København, da Ibyen en fredag i februar bevæger sig ud til koncertstedet Tap1 på Amager, hvor r’n’b-sangeren Khalid skal spille en udsolgt koncert.

Under pladsens lygtepæle fyger det med oplyste snefnug, og foran indgangen til den gamle spritfabrik er en vagt ved at sparke sne af støvlerne. »Du må lige vente her«, siger han uden at fjerne smøgen fra mundvigen og sender så en mumlende besked over sin walkie-talkie.

Nej, man kan ikke sådan lige vade ind, når der er et stjerneskud som Khalid i bygningen.

Stormet ind på hitlisterne

Siden den 20-årige r’n’b-sanger, hvis fulde navn er Khalid Robinson, sidste år udsendte sit debutalbum, ’American Teen’, er han stormet ind på hitlisterne. Sidste år vandt han prisen som Best New Artist ved MTV Video Music Awards, og ved årets Grammy-uddeling var han nomineret til hele fem priser. Og allerede inden billetterne til februarkoncerten i København blev sat til salg, måtte arrangørerne flytte koncerten fra det noget mindre Vega, så 6.500 fans kunne få lov at opleve det nye skud på r’n’b-stammen.

Man kunne derfor også forvente, at hypen var steget den unge knægt fra Texas til hovedet. Men det er en ganske afslappet, høflig og halvgenert teenager, der møder os i kælderen under Tap1.

»Jeg er vildt beæret over, at der er så mange, der lytter til min musik«, lyder det fra Khalid. Han er iført sort hættetrøje med illustrationen af en nøgen kvinde og teksten ’Not Real’, hvide sneakers, og så rocker han en imponerende flattop-frisure. Ja, på mange måder ligner han så mange andre amerikanske teenagere.

Til sommer kan Khalids 80’er synthesizere, euforiske new wave-trommer og døsig-drømmende r’n’b-vokal opleves, når han 5. juli spiller på Roskilde Festival. Og det passer formentlig knægten fra El Paso, Texas, ganske glimrende, hvis Danmark leverer flere varmegrader end denne februaraften, hvor Ibyen har fanget ham til en snak om at være forelsket, forvirret og rodløs. Alt det, der hører med til at være teenager.

Det har altid været min mor, jeg har forsøgt – uden held – at imitere

Vi skal jo alle igennem det

Khalid var ikke mere end 18 år, da han sidste år udgav sit debutalbum, ’American Teen’, kort før det afsluttende prom på hans high school, og det varede ikke længe, før numre som ’Location’ og ’Young, Dumb and Broke’ havde fundet vej ind i teenageværelserne verden over. Med debuten er han blevet kaldt en stemme for sin generation. Og det skyldes nok, at sangene kredser om ganske relaterbare følelser, siger Khalid.

»Man prøver at finde sig selv i teenageårene. Det er en smeltedigel af nye følelser, som man endnu ikke helt forstår, fordi det er første gang, man føler dem. Og selv om mine sange handler om mit liv og mine tanker, er der jo teenagere i Afrika, i Canada og i Danmark, der går gennem nogle af de samme ting. Når der er så mange, der kan relatere til min musik, er det måske, fordi de tænker: ’Wow, det er fuldstændig sådan, jeg har det’, eller ’åh, jeg husker, hvordan det var’«.

På ’American Teen’ åbner Khalid teenagedagbogen, der indeholder alt fra ’forældrene fatter ingenting’-evergreens til mere nutidige digitale referencer, som at flirte over Twitter.

Sangene handler om alt fra piger til pot og problemerne med begge dele. Men selv om tekstuniverset i høj grad cirkulerer om udtryk og referencer, som nok vækker særlig genklang i Khalids egen generation, handler debutens 15 sange grundlæggende om at være ung på vej til voksen. De spæde forelskelser, usikkerhed, venskaber, beskedne oprør.

Tematik, der kunne beskrive enhver anden generation. Og så ligger ’American Teen’ ganske fint i tråd med moralen i »John Hughes’ film om, at outsiderens historie faktisk kan forene og flytte millioner«, som The New York Times har beskrevet det.

Den evige nye dreng i klassen

For Khalid har ikke altid været den populære dreng. Han voksede op som rodløst militærbarn, som han beskriver det. Hans mor arbejdede i militærets forsyningstjeneste og senere som sanger i deres kor, og jobbet betød, at de måtte flytte rundt fra by til by. Venskaberne havde altid en udløbsdato, forelskelserne var flygtige, og Khalid var den evige nye og anderledes dreng i klassen.

»Vi er flyttet så mange gange, at jeg er blev vant til altid at skille mig ud, at få nye venner og sige farvel til dem igen. Ensomheden har på mange måder altid været med mig«, siger han og fortæller, at de har boet i Georgia, Kentucky, den tyske by Heidelberg og New York, før de for nogle år siden flyttede til El Paso.

»Det var virkelig hårdt at forlade New York, hvor jeg havde hele min omgangskreds. Men det fik mig til at begynde at skrive mine følelser og frustrationer ned på telefonen«, siger han og fortæller, at brudstykkerne til ’American Teen’ lå gemt i lommen, indtil han endte i en vennegruppe, der havde en guitar og en mikrofon. Kort tid efter lå det første nummer på SoundCloud, og fra den ene dag til den anden vidste alle på skolen, hvem han var.

»Det var overvældende, men også rimelig sårbart, for det var, som om de havde fået fat i min dagbog. Men det gav mig selvtilliden til at fortsætte med at skrive, og halvdelen af albummet var indspillet sådan her«, siger han og knipser i luften foran sig.

Som barn har jeg brugt så meget tid på, hvad andre måtte tænke om mig. Det gider jeg ikke mere. Når alt kommer til alt, er jeg stadigvæk bare en ung gut, der prøver at finde sig selv

Med mor som muse

Selv om Khalid i dag lytter til alt fra Father John Misty til Frank Ocean og alt-J, ser han sin mor som sit største forbillede. Personligt og musikalsk.

»Hun er mit idol«, siger han med et bevidst mama’s boy-smil.

»Det har altid været min mor, jeg har forsøgt – uden held – at imitere. Hun har altid sunget med mig og lært mig at finde ro i musikken, når alt omkring os forandrede sig«, siger Khalid og tilføjer:

»Og så har hun inspireret mig til ikke at lade mig begrænse af bestemte genrer, men at blive ved med at lytte til en masse forskellig musik«.

Og når det kommer til at vade hensynsløst ind over genrekategorierne, mener Khalid, at hans generation står med en »verden af muligheder«.

»De sociale platforme er jo en stor del af min generation. Vi kan nå sindssygt langt ud med vores holdninger, kunst eller musik, og det giver en ret stor frihed. Der er altid nogen eller noget at spejle sig i. På godt og ondt«, forklarer Khalid.