Ibyens store festival-quiz: Hvor godt kender du egentlig de optrædende på årets musikfestivaler? Hvad betyder Dua Lipa? Hvem lukker NorthSide i år? Og hvor mange shots drikker de egentlig på Smukfest? Test din viden på årets festivallandskab i Ibyens store festivalquiz.

Er du lige så skarp på årets mange festivaler, som du går og tror? Ibyen har her lavet en quiz, så du kan teste din festivalviden. Svarende finder du nederst i artiklen.

1

Med sin dybe, soulede popstemme giver Dua Lipa de ældre herrer på Roskilde Festivals plakat noget seriøst modspil. Hun er (mest) de unges store heltinde og var sidste år den mest streamede kvindelige musiker i Storbritannien. Hendes forældre er fra Kosovo, og hendes navn er albansk. Men hvad betyder det?

A. Lille Bro

B. Engel

C. Kærlighed

2

Den bornholmske metalfestival Bornhell er en saga blot. Men 7.-8. september ser en ny metalfestival dagens lys på Bornholm. Her spiller bands som Defecto og svenske Avslut. Men hvad hedder festivalen?

A. Born to Raise Hell

B. Raise Your Horns

C. Hellraiser Island

3

Til sommer vender det amerikanske band Deftones tilbage til Copenhell, hvor de i sin tid var festivalens første hovednavn. I mellemtiden spillede bandet bl.a. på Roskilde i 2014, hvor forsanger Chino Moreno bar en T-shirt med en kvindelig popstjerne på. Hvem var det?

A. Beyoncé

B. Britney Spears

C. Pink

4

Alanis Morissette spiller på Tinderbox i år. Hun er nok stadig bedst kendt for sin gennembrudsplade ’Jagged Little Pill’ fra 1995, men hun har også spillet med i film og tv-serier. Hvad spillede hun i filmen ’Dogma’ fra 1999?

A. Hund

B. Skurk

C. Gud

5

Når den elektroniske festival Sónar for 25. gang binder knuder på døgnet i Barcelona, er Thom Yorke et af hovednavnene. Der findes et liv uden for Radiohead, og før Thom Yorke blev forsanger i det band, var han med i et punkband, der hed det samme som en AC/DC-sang. Hvilken?

A. ’Hells Bells’

B. ’T.N.T.’

C. ’The Jack’

6

Det australske rockband Tame Impala spiller på Pitchfork Festival i Chicago 20.-22. juli. Men en impala er også en mellemstor afrikansk antilope, der kan foretage imponerende spring i flugt. Hvor langt kan en impala springe?

A. Op til fire meter

B. Op til syv meter

C. Op til 11 meter

Foto: Pr-foto Var Bruno Mars mon en lille kopi af Frank Sinatra, Elvis Presley eller Michael Jackson?

Var Bruno Mars mon en lille kopi af Frank Sinatra, Elvis Presley eller Michael Jackson? Foto: Pr-foto

7

Bruno Mars sørger for, at Roskilde Festival får et skud pop. Han er fra Hawaii og var allerede som barn et tilløbsstykke på grund af sin imitation af en verdensberømt sanger. Hvem var Bruno Mars en lille kopi af?

A. Frank Sinatra

B. Elvis Presley

C. Michael Jackson

8

Spot Festival finder sted 9.-13. maj i Aarhus i år, og som altid er det cremen af nyere danske navne som Anya, Bisse og Nelson Can, der pryder toppen af plakaten. Men ingen Spot uden en masse mindre kendte navne, og i år tegner der sig et lille fugletema blandt de optrædende. Men hvem af følgende navne spiller IKKE på Spot i år?

A. Fugleflugten

B. Bogfinkevej

C. Dj Dompap

9

Efter at have holdt lav profil – eller haft skrivekrise, om man vil – vender Matt Johnson tilbage med post-punk bandet The The og giver sin første koncert i 16 år på Heartland på Fyn. Passende, når nu The The har en sang, der hedder ’Heartland’. På hvilket album finder man den?

A. ’Soul Mining’ (1983)

B. ’Hanky Panky’ (1995)

C. ’Infected’ (1986)

10

Lykke Li vender tilbage til scenen efter en længere pause hvor hun bl.a. er blevet mor. Men hvor er det nu, hun spiller?

A. Heartland

B. NorthSide

C. Roskilde Festival

11

År efter år har NorthSide i Aarhus sluttet festivalen af med en lille juvel af en koncert. Fra Portishead og Beck til Black Keys og Radiohead. Men i år overrasker de. Hvem får fornøjelsen af at lukke for Northside i år?

A. Nik & Jay

B. Dizzy Mizz Lizzy

C. Gilli og Kesi

12

Esbjerg Rock Festival får fint besøg, når skotske Texas med Sharleen Spiteri i front besøger fiskeribyen i begyndelsen af juni. Spiteri er gode venner med en kendt fodboldspiller, der hyldede fødslen af hendes datter Misty Kyd i 2002 med at dedikere et mål til hende. Hvad hedder fodboldspilleren?

A. Zinedine Zidane

B. Thierry Henry