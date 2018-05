Britney besøger Bøgeskoven: Den fascinerende historie om en 20 år lang rutchebanetur af en pop-karriere

Det var en anden tid dengang. MTV spillede rent faktisk musik, og på TV 2 smeltede Jonas Gülstorff pigehjerter i musikprogrammet ’Puls’. Det var store Buffalo-sko, hårspray i usunde mængder og posede hængerøvsbukser. Det var Cameron Diaz i ’Vild med Mary’, fodboldspillet Fifa ’98, Spice Girls og Danmarks legendariske 3-2-nederlag i kvartfinalen mod Brasilien ved VM i Frankrig.

Nå ja, og så blev musikverdenen hen mod enden af 1998 beriget med en uskyldig sydstatspige i skolepigeuniform og flettede rottehaler, der med SM-agtige undertoner sang: »Hit me, baby, one more time«.

Tyggegummipopprinsessen, der med sit gennembrud i 1998 nærmest overtog prinsesse Dianas rolle som paparazzienes yndlingsoffer. En popdronning, der er gået fra storhed til fald og forglemmelse, og som i år spiller i Bøgeskoven på Smukfest 2018. En fascinerende historie med 20 år i rampelyset, der takket være paparazziene er veldokumenteret og ikke mindst velfotograferet.

Foto: Arkivfoto: Britney Spears var som født til en karrierer i showbiz.

Den store begyndelse

Spears blev født i den lille by McComb i Mississippi i 1981, og det stod hurtigt klart, at den unge Britney skulle have en karriere i showbiz. Efter en del optrædener i mindre produktioner i New York blev hun som 10-årig i 1993 en fast del af børneprogrammet ’The Mickey Mouse Club’ sammen med blandt andre Christina Aguilera, Justin Timberlake og Jessica Simpson. Da showet i 1995 blev taget af skærmen, satsede Britney på en karriere som musicalstjerne og musiker. Med et par demobånd landede hun en kontrakt med Jive Records og blev tildelt manageren Larry Rudolph, som tog Britney med til Sverige for at indspille med sangskriver og hitproducer Max Martin.

Britney strøg direkte ind på toppen af hitlisterne og verdens bevidsthed med superhittet ’... Baby One More Time’ godt hjulpet på vej af musikvideoen, der udkom i 1999, hvor den tydeligt skoletrætte Spears sidder og keder sig i timen. Spears dyrkede det uskyldige naboens datter-look med tandpastasmil og rottehaler, kombineret med lavtaljede bukser, nederdele og rigtig meget kig til bar mave. Gerne med navlepiercing.

Året efter gjorde Britney det igen med hittet ’Oops! … I did it again’. Albummet af samme navn slog rekord ved at sælge imponerende 1,3 millioner den første uge. Det førte til to grammynomineringer og optrædener ved både grammyshowet og MTV Video Music Awards. Ved sidstnævnte så verden en mere sexet Britney, da hun i et minimalistisk hudfarvet outfit optrådte med en coverversion af Rolling Stones’ ’(I Can’t Get No) Satisfaction’.

Foto: Arkivfoto: Hun gik som den uskyldige pige til at udstråle den ene sexede udgave af sig selv efter den næste.

Britney og Madonnas bemærkelsesværdige kys fra 2003.

Den sexede Britney overtog den uskyldige

2000 var også året, hvor Britney indledte forholdet til den tidligere Mickey Mouse Club-kollega Justin Timberlake. Et forhold, som manager Larry Rudolph ifølge Rolling Stone insisterede på blev holdt hemmeligt, og at de to turtelduer, når forholdet blev offentliggjort, fortalte pressen, at de ville vente med sex, til de blev gift.

Det lykkedes ikke manageren at bevare det uskyldige image, og i 2001 så vi Britney i endnu en legendarisk MTV-optræden iført små hotpants og en stor albinopytonslange rundt om halsen. Den voksne og mere sexede Britney var kommet for at blive, og alt imens Spears gennemlevede sin egen bildungsroman, debuterede hun også som skuespiller på det store lærred med coming of age-dramaet ’Crossroads’.

Filmen blev ristet af anmelderne, men de mange loyale fans valfartede til biograferne, og filmen indtjente mere end 60 millioner dollars svarende til omkring 370 millioner danske kroner. I 2002 gik Timberlake og Spears fra hinanden, angiveligt fordi Britney havde en affære med en af Timberlakes tætte samarbejdspartnere og ven Wade Robson. Et brud, Timberlake-hittet fra 2002 ’Cry Me a River’ antages at handle om.

Hvis jeg ikke var underlagt de begrænsninger, som jeg er, ville jeg føle mig så frigjort Britney Spears

Efter bruddet fik Britney ry for at være særlig glad for Hollywoods slemme drenge. Hun blev sat i forbindelse med notoriske bad boys som Colin Farrell og Limp Bizkit-forsangeren Fred Durst, og de tabloide mediers interesse for Spears var støt stigende.

I 2003 udgav Spears sit fjerde studiealbum ’In the Zone’, hvorfra blandt andet sangen ’Toxic’ blev et stort hit. 2003 var også året, hvor Britney snavede med Madonna, medvirkede i Pepsis ’We Will Rock You’-kampagne i gladiatoroutfit og fik en stjerne på Hollywoods Walk of Fame.

Faldet fra tinderne

Fra 2004 til 2008 blev Britney Spears for alvor kendt for andet end sin musik og optrædener. Den ene skandale efter den anden medførte blandt andet, at Spears blev mandsopdækket døgnet rundt af en hær af sensationshungrende paparazzi. Flere amerikanske tabloidmedier spekulerer i, at Spears deroute allerede blev varslet i 2004, da hun tog til Vegas med barndomsvennen Jason Alexander og blev spontant gift efter flere dages udskejelser. Ægteskabet varede nøjagtig 55 timer – den tid, det tog Spears mor, Lynne Spears, at flyve til Vegas, mobilisere advokathæren og få giftermålet annulleret.

Jason Alexander har siden fortalt, at parret festede hårdt i tre dage i Las Vegas, hvor de tog kokain om aftenen, ecstasy om morgenen og den beroligende medicin Xanax for at falde i søvn.

I perioden derefter var Britney ifølge folkene omkring hende svær at styre og få til at performe, når hun skulle. En ven af Britney fortæller ifølge musikmagasinet Rolling Stone, at stjernen under indspilningerne til musikvideoen til ’Everytime’ var meget besværlig og forlangte store mængder af energidrikken Red Bull samt sin læges konstante tilstedeværelse.

Solgte ud af privatlivet

Senere samme år mødte Spears Kevin Federline. En 25-årig danser fra Fresno, Californien, der allerede havde et barn med en tidligere kæreste og nummer to på vej. De to forelskede sig hurtigt, og Britney inviterede Federline med på sin koncertturné, der også gik forbi Forum i København. En måned senere skvattede Spears under optagelserne til musikvideoen til ’Outrageous’, skadede sit knæ og aflyste resten af den kun halvt færdige koncertturné.

I 2004 annoncerede Britney sin forlovelse med Federline. Umiddelbart efter fyrede hun sin mor og Larry Rudolph som managere og begyndte at tjene penge ved at sælge ud af sit privatliv. Blandt andet solgte hun billederne fra brylluppet med Federline for intet mindre end 1 million dollars, godt 6 millioner danske kroner.

I september 2005 fødte Britney sit første barn, Sean Preston. Igen så stjernen en mulighed for at tjene penge, og hun solgte babybillederne til det kulørte blad People for 1 million dollars. Men opmærksomheden omkring Britney var stadig stigende, og hvor end hun gik, fulgte også paparazziene.

Året efter fangede en af dem Britney Spears bag rattet i hendes store sorte SUV med den spæde Sean Preston på skødet. Det vakte stor harme blandt befolkningen, der satte spørgsmålstegn ved Spears evner som mor. Senere samme år blev Spears fotograferet på vej ud fra The Ritz-Carlton Hotel i New York, hvor hun var lige ved at tabe Sean Preston ud af sin favn.

Et ægteskabsbrud og en skaldet isse

Ægteskabet med Federline varede to år, og i november 2006 meddelte Spears – angiveligt over sms – at hun gerne ville skilles. Britney havde kun to måneder forinden født parrets andet barn, Jayden James.

I tiden før og efter bruddet med Federline var Spears begyndt at feste oftere og vildere, og i de kulørte blade væltede det ud med skandalehistorier om natlige eskapader, stofmisbrug og manglende moderskabsevner. Britney blev i en kort periode slyngveninder med realitystjernen og hotelarvingen Paris Hilton, der gav hende øgenavnet ’The Animal’, fordi Spears ifølge Hilton ikke tænkte sig om, før hun handlede.

Sammenbruddet blev for alvor tydeligt for omverdenen, da Britney efter et lynophold på Eric Claptons afvænningsklinik Crossroads i februar slog vejen forbi Federlines hus i Californien. Her forlangte hun at få lov til at se sine børn, hvilket hun blev nægtet – medmindre hun igen lod sig indlægge på behandlingscentret. I stedet fandt hun en tilfældig frisørsalon og klippede sig skaldet. En scene, der blev foreviget af de altid nærværende sladderbladsfotografer.

Kort tid efter lod Spears sig indlægge på afvænningsklinikken Promise, hvor det i samme periode lykkedes hende at indspille sangene til det næste album, ’Blackout’, der udkom i 2007.

Må ikke se sine børn

Striden om forældremyndigheden mellem Federline og Spears kulminerede i begyndelsen af 2008, hvor Spears nægtede at aflevere parrets yngste søn, Jayden James. Situationen udviklede sig dramatisk, da Spears låste sig selv og sønnen inde på et toilet i sit hjem, hvorefter politi, ambulancer og helikoptere omringede huset. Spears blev efterfølgende transporteret væk fastspændt til en båre, og dagen efter fik hun frataget retten til at se sine børn.

Umiddelbart efter den episode lykkedes det Spears far, Jamie Spears, at få midlertidig kontrol over Britneys affærer, heriblandt datterens medicinske behandling samt hendes finanser. En umyndiggørelse af popfænomenet, der blev permanent i oktober samme år. Spears beskrev senere i en MTV-dokumentar sit liv som et liv i fængsel:

»Hvis jeg ikke var underlagt de begrænsninger, som jeg er, ville jeg føle mig så frigjort«, sagde hun.

En ny begyndelse

I løbet af 2008 vendte lykken. Hun fik igen lov til at se sine børn, blev rost for sin gæsteoptræden i successerien ’How I Met Your Mother’, og vandt sin første MTV Video Music Award. Og sidst på året udgav Spears singlen ’Womanizer’ fra det kommende album ’Circus’, der blev et hit.

I marts 2009 rejste hun igen verden rundt med et stor anlagt show på en koncertturné, der blev den femtemest indtjenende nogensinde.

Foto: Arkivfoto: Overalt hvor Britney Spears gik, fulgte fotograferne. Den populære popdronnings liv er veldokumenteret. Nedture såvel som opture.

Overalt hvor Britney Spears gik, fulgte fotograferne. Den populære popdronnings liv er veldokumenteret. Nedture såvel som opture. Foto: Arkivfoto:

Lige så begivenhedsrige de første 10 år af Britneys karriere var, ligeså begivenhedsløse var de 10 næste. I 2011 udgav hun albummet ’Femme Fatale’, og året efter så verden en stadig mere voksen og moden Britney som dommer i talentprogrammet ’X Factor’ sammen med blandt andre Simon Cowell.

Fra december 2013 til december 2017 fik Britney Spears et fast koncertjob på Planet Hollywoods Resort & Casino i selvsamme Las Vegas, hvor Britneys lange nedtur begyndte næsten 10 år tidligere. I løbet af de 4 år blev det til knap 250 optrædener med showet ’Britney: Piece of Me’. Et show, der endte som et af de mest populære i Las Vegas’ lange tradition for faste performere, kun overgået af Vegas-veteranerne sir Elton John og Céline Dion.

Sideløbende med den faste tjans i Vegas begyndte Spears at male, og hendes første maleri – et billede af fem minimalistisk malede blomster, der til forveksling ligner en børnetegning – blev solgt for 10.000 dollars – omkring 60.000 kroner – sidste år.

Alt i alt 20 år med en bumlet karrierevej, som nu fører den 36-årige celebrity op på Bøgescenen på årets Skanderborg Festival.