Engang kørte hun partybus. Nu har hun skabt en sensation af en smørrebrøds-restaurant

»I må undskylde, hvis jeg fumler lidt rundt i det. Jeg er ikke uddannet tjener«.

Lis Hartvig Holm lød ikke umiddelbart som en restauratør, der inden for få måneder har etableret Restaurant Carl Nielsen som en af byens bedste i frokostkategorien. Rygtet har spredt sig om de helt særlige smørrebrød, de serverer her i lokalerne fra 1716 i den ejendom ved Nyhavn, hvor den fynske komponist Carl Nielsen boede på tredje sal.

Hendes dialekt afslører, at hun er opvokset i Kolding. Der drømte hun som barn om at blive kok, men det er først nu i en alder af 57 år, at hun realiserer sin livslange drøm om at eje en restaurant.