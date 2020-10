Madanmelder: Vi rettede blikket mod hinanden, som var der nogen, der havde smidt et kanonslag lige uden for vinduet

Nogle gange skal der ikke mere til.

To lammetunger på et grillspyd og en skålfuld mayo rørt med tahini og estragon. Det var en samtalestopper, der fik os til at rette blikket mod hinanden, som var der nogen, der havde smidt et kanonslag lige uden for vinduet.

Her i Nordhavns nybyggede lebensraum for pionerer med penge nok til at frekventere de nye gode restauranter, der er dukket op herude inden for de sidste par år.