Politikens madanmelder besøgte legendarisk bistro i København. Det blev en højdramatisk aften

Jeg kan ikke huske, om der blev sagt »Sieg heil!«, da vi skålede i aftenens første glas vin, eller om det var noget, jeg forestillede mig. Men fordi der stod ’KAMPF’ på etiketten i en skrifttype, som mindede om nazisternes gotiske Schwarzbuchstabe, blev humoren grovkornet fra starten. Vores tjener introducerede vinen med en disclaimer: »Den har ikke noget med bogen at gøre«.

Da han så, at vi ikke blev stødt, skruede han op for komikken. Han var halvt jøde, så han måtte godt, sagde han, og fortalte om dengang, han som dreng skabte skandale under rabbinerens familiebesøg med ordene: »Nå, ham fik Hitler ikke ram på!«. Det var som at blive betjent af Basil på Fawlty Towers. »Don’t mention the war!« efterfulgt af en perlerække af freudian slips.