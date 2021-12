I Gothersgade ligger en antikvitetsforretning, en ostehandel, et kvindehus og en drinksbar med det ivrige navn La Cucaracha side om side.

Og spiser man sin frokost på Pastis, som virkelig mange må gøre, siden her på alle tider af året er stuvende fuldt, og lader blikket glide over de nævnte genbofacader, er det umuligt ikke at lægge mærke til den tilsyneladende evigt rygende kok, der igen og igen går op og ned mellem Gothersgade, og, ja, hvad er det egentlig for et sted, han går ind?