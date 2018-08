Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Tak for din tilmelding!

Vi betalte 1.201 kr. for to voksne og to børn.

Madanmeldelse: Hurra for ambitiøst og appetitligt smørrebrød. Øv for købekage og Rane Willerslevs pizzasnegl Nationalmuseet har opgraderet deres spisested. Men trods appetitligt smørrebrød og glæde over særligt oksetartaren lander en frokost på Smör med tre hjerter.