Hos Moi Korean kan man få autentisk koreansk BBQ – og en lækker en af slagsen I indhakket ved Det Ny Teater finder man et af byens bedste bud, når det gælder koreansk barbeque til priser, der er til at betale. Men udvalget måtte godt være lidt større.

Det har været svært at finde ordentlig koreansk mad i København. Vi har i mange år været forkælet med et fremragende og autentisk udvalg af vietnamesisk og thailandsk, japansk og kinesisk, og de fleste herhjemme er efterhånden velbevandret udi de forskellige afarter af forårsruller, sushi og kold nudelsalat. Men koreansk, den helt autentiske slags, har aldrig rigtig fået et gennembrud her i landet.