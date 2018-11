Vi betalte 2.531 kr. for to personer

Legesyge Bo Bech imponerer på Kgs. Nytorv: »Vi var lige ved at gå i koma, så lækkert var det« Bo Bechs enorme restaurant får dig til at glemme, at du ikke kører cabriolet, men derimod er på cykel. I regnvejr. Det er ren hollywooddrøm lige midt i København.