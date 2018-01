Seks hjerter til ny vinbar: »Det er så opløftende at komme ind et sted, hvor man har gjort sig umage hele vejen igennem«

FOR ABONNENTER

Forleden hørte jeg om en mor, der i weekenden stod op klokken to om natten for at hente sin 17-årige datter i bil fra fester. Hun var bange for at lade datteren tage natbussen hjem og ville hellere forstyrre sin egen nattesøvn end stole på, at datteren kunne komme hjem i god behold på egen hånd.

Det vigtige i denne anekdote er ikke graden af curling eller forkælelse af afkom, men niveauet af angst og mistillid til verden, som denne mor giver videre til sin datter. Ved at insistere på at hente en næsten voksen datter i bil fortæller hun implicit denne unge kvinde, at verden er et farligt sted.

Jeg synes derimod, at det er farligt at fortælle piger og kvinder, at verden er et særligt farligt sted for os. Det er dybt skadeligt at bære en fortælling videre om, at kvinder er særligt sårbare, særligt forsvarsløse og særligt dyrebare og derfor skal passes ekstra meget på.

For sammen med den retorik hører også fortællingen om, at det på en eller anden måde er kvinders egen skyld, når de bliver udsat for overgreb eller vold. Det er aldrig kjolens længde, promillerne i blodet eller indsatsen på dansegulvet, der resulterer i en voldtægt. Den eneste årsag til en voldtægt er en voldtægtsmand, og den eneste årsag til et rovmord er en morder.