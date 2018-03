Er det humbug? To hjerter til ny chokolade-cocktailbar i den mest chinchillapelsede ende af Strøget Den britiske kæde Hotel Chocolat har udvidet med en cocktailbar på Strøget, hvor de serverer chokolade-holdige drinks. Siges det.

Det begyndte med firmaslik, og i dag, 30 år senere, har det britiske chokoladeimperium Hotel Chocolat egen kakaoplantage på den caribiske ø Saint Lucia og cafeer, restauranter og butikker på mere end 150 adresser.

Også i den mest chinchillapelsede ende af Strøget i København, hvor den kombinerede chokoladebutik og -café netop har udvidet åbningstiderne torsdag, fredag og lørdag aften med en cocktailbar.











Det er ikke let at at skabe barstemning i temmelig utaknemmelige, starbuckske omgivelser og med elevatormuzak i højtaleren, men vi kom nu godt fra start: En kop varm chokolade med 70 pct. kakao og et romshot af Chairman’s Reserve (70 kr.) var dyb og slagkraftig, og vi tænkte, at chokoladehotellet kunne deres kram, når det kom til fortolke chokolade med et promilletwist.

Men ak.

Hotel Chocolat fortæller stolt på etiketter og hjemmeside, hvordan de bruger rester fra kakaobønnerne – de soltørrede og antioxidantstruttende skaller, som normalt smides ud ved kakaoproduktionen – i fremstillingen af deres egen øl, gin og en række læskedrikke. Det lyder jo både sympatisk og interessant, men efter at have smagt flere af deres såkaldte cocoa infusioned drikkevarer, sad vi mest af alt og grublede: Er det humbug?

Den var sanselammende parfumeret som en taxfreeshop i lufthavnen

En cocktail bestående af husets Cocoa Gin og lemondrik smagte hverken af gin, chokolade eller citrus, men som fortyndet energidrik og billig tequila. Og så er det jo ét fedt, at drinken var smukt serveret af en tjekket tjener og på tilbud til rørende 34 kr. To øl har de også på kortet, og vi testede begge. En Cocoa Pale Ale (55 kr.) var tynd, flad og kortlivet, og lige meget hvor meget vi drak, og hvor dybt vi sniffede, forblev chokoladenoterne usporlige.

Foto: Andreas Haubjerg

Så var der trods alt mere at komme efter i en Dark Ale Cocoa Beer (55 kr.), en mørk porter med trænoter, men igen var smagen flygtig og endimensionel, og de lovede chokoladenoter blev aldrig forløst hos mig.

For alvor jammerligt, næsten udrikkeligt, blev det dog først med Hotel Chocolats egen alkoholfrie læskedrik, en såkaldt ’teaolat’ med hindbær (34 kr.). Den var sanselammende parfumeret som en taxfreeshop i lufthavnen, harsk og uden tegn på hindbær, chokolade eller noget andet naturligt.

Ved siden af fik vi en hjemmelavet flødebolle (22 kr.) med en marcipanbund, der knirkede og smagte som flamingo. Vær så god at skylle.

Der var lyspunkter. Foruden den varme chokolade med rom smagte vi f.eks. en Salty Caramel Brownie Frappé (50 kr.) – en blød, laber iskaffe – og mælkechokoladestykker med 40 pct. kakao. Det smagte af kakaohåndværk, man kan være bekendt.

Hipsterfaktor

Hos Hotel Chocolat på Strøget er der chokolade overalt: fra chokoladeøl og -gin til bodylotion og alverdens gaveæsker og værtindegaveobjekter.

Hipsterfaktoren er på nulpunktet, til gengæld kan du let komme i snak med en amerikaner, tysker eller en spanier, for her er fyldt med turister, mange af dem dog travlt optaget af at FaceTime hjem. Der deles flittigt ud af smagsprøver i butikken og baren, og på toiletterne kan du vaske dine hænder i chokoladesæbe.