Barkontrol: En helt genial pærevin gør Holm Cider til et sted, man gerne vil tilbage til

Har man stået midt i en storblomstrende æbleplantage på en majdag, vil man vide, at der findes få ting smukkere. Det er hvidt, florlet og som at være svøbt i marengs.

Og når man så tænker på, hvor stinkegodt de små knopper kan ende med at smage efter lidt tid i solen, en tur i frugtpressen, nøje kontrolleret gæring og en hengiven cidermagers hånd, er der kun én ting at synge: Æblemand, kom indenfor. I en helvedes fart.











Halvvejs oppe ad Istedgade i København driver en far, to brødre og en søster med efternavnet Holm den kombinerede ciderbar og butik, Holm Cider.

Der er over 100 forskellige cidere på hylderne; fra de vinøse og øl-lignende cidere med få eller slet ingen bobler til calvados, dessertcidere og den klassiske, mousserende udgave af gæret æblemost, som de får fra danske producenter og importerer fra hele Europa.

Foto: Andreas Haubjerg Holm Cider er et godt sted at besøge både for cidernørder og nybegyndere.

En højrød fætter

Jeg tog turen til Frankrig med et glas Dupont Cidre Reserve fra familien Dupont (75 kr.), der er kendt som nogle af verdens førende ciderproducenter. Denne cider er lagret seks måneder på fade, der netop er tømt for calvados. En fremragende idé på papiret og endnu bedre i virkeligheden. Det var blødt, rundt og dybt og med masser af kompleksitet.

Min meddrikker var i Nordspanien med cider fra asturiske El Gaitero (65 kr.), en højrød fætter lavet på et mix af cider og røde tempranillo-druer, der var tilpas tør, frugtig og bællelækker. En mere picnicegnet drik er svær at finde, og med en alkoholprocent på fire kan man tylle løs uden at slingre hjem på cyklen.

Foto: Andreas Houbjerg På Vesterbro serverer en far, to brødre og en søster cider fra både Valby og Nordspanien.

Cider kan snildt drikkes til mad

Til gengæld synes jeg, at der plejer at være mere at gå på opdagelse i hos valbygensiske Æblerovs mesterlige cidere, end der var i det glas Prendila Cosi (80 kr.), jeg fik denne aften. Opskriften lød ellers spændende. Filippaæbler og bourgognefade i symbiose, men udtrykket var for mig ordinært og endimensionelt til prisen.

Vi lod drikkeriet ledsage af et bræt med pølse, ost, glimrende brød og oliven (75 kr.) og en dåse sardiner med chilistærk piripiri-sauce (45 kr.). Det var uden overraskelser, men en god påminder om, at cider snildt kan drikkes til mad.

Nøjagtig som David Bowie i højttalerne meldte om »ground control to Major Tom«, indtraf et andet af aftenens højdepunkter:

Et genialt glas pærevin fra britiske Once Upon A Tree, lavet ice cider-style på nedfrosset most, så sukkerarterne koncentreres, og alkoholprocenten stiger. De kalder den The Wonder, og det var lige, hvad det var.