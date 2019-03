I en tid med toppræcision og drinks lavet på bacon: Kan Vesterbros nyåbnede cocktailbar Vang & Bar hamle op med konkurrenterne?

Vang & Bar vil gerne være et laboratorium for udvikling af cocktails med lokale årstidsbestemte råvarer. Man fornemmer den gode vilje, men kan ikke helt smage den i glasset.

Det er med cocktails som med mad, mode, design: Tidens trends styrer.

Og på den stadig mere ambitiøse barscene handler det for tiden om blandt andet is som tekstur. Tænk håndskårne blokke eller is så fin som sne. Tænk også bæredygtighed, så barerne genbruger deres eget affald for at lave bittere, sirupper eller fermenterede smage. Tænk cocktails med hjemmegæret kombucha som base.

Tænk helse-ingredienser som gurkemeje, ingefær og urter, fordi kunderne vil gerne have det sunde, samtidig med at vi hælder alkohol indenbords. Og tænk på lokale råvarer, og at det handler om at skabe cocktails med inspireret af madretter.

Internationalt har man set Cacio e Pepe-martinien, den gyros-inspirerede gin-cocktail med mynte, agurk og græsk yoghurt og sågar en cocktail på oksebouillon, szechuanpeber, sovs og bacon. Og udseendet? Serveringerne skal være minimalistiske. Ikke noget med pyntede glas, finurligt udskåren frugt eller grønt og i den dur. Det er den type oplevelser, man kan se frem til, når man bevæger sig ind på en moderne cocktailbar.

Man kan næppe favne alle trends på én gang, og på den nyåbnede Vang & Bar er det især det med lokale årstidsbestemte råvarer, der styrer. Og så en stor lyst til at udvikle nye smage, at lege og eksperimentere.

Da undertegnede senest var her, var navnet The Rusty Jigger, og her var gode cocktails og en løssluppen lidt skramlet boheme-stemning. Nu er der renset op, malet i mørke toner og tilføjet velourmøbler og opsatser med tørrede blomster i douche nuancer.

Bartenderen iler til og skænker vand, mens vi studerer det lille kort. Enten kan man for 275 kr. vælge en tasting menu eller for 100 kr. bestille en klassiker eller en af barens signaturcocktails. Vi sætter os ved baren og får god personlig betjening af bartenderen, der viser os sine kunster på klos hold.

Med en lille brænder svider han en timiankvist og opfanger røgen i et glas, han shaker, strainer og fortæller anekdoter imens. For eksempel den om, at man i Sydstaterne i USA i gamle dage havde en række af små shaker boys stående bag sig, så bartenderen ikke selv skulle besvære sig med det fysiske besvær med at ryste spiritus med is. Gys.

Der arbejdes hurtigt og rutineret, men ikke topklassepræcist

Der arbejdes hurtigt og rutineret, men ikke topklassepræcist. En gin og tonic får ikke det vrid med citrusskrællen, der giver drikken den friske aroma af citrusolie. Og isklumperne er voldsomme og uelegante, og de klæder ikke det smalle highball-glas.

Drik som Indiana Jones

Første signaturcocktail er en klassisk daiquiri – her med den sødmefyldt cubanske Mulata-rom – med et par dråber angostura i bunden, så den får en mørkere tyngde. Den er serveret smukt og enkelt og er et behageligt bekendtskab, men som én af to barens signaturcocktails er den noget lavmælt.

Foto: Jens Hartmann Schmidt Vang & Bars winter daiquiri er lavet med sødmefyldt cubansk Mulata-rom og er smuk og enkel.

Det samme gælder det andet slagnummer med det korte navn Thy, opkaldt efter det fremadstormende whiskydestilleri, der leverer hovedingrediensen: en hvid whiskey uden fadlagring. Den bliver serveret i en speciallavet keramikdrikkekalk i stil med det ydmyge bæger, Indiana Jones vælger, da han skal have fat i den hellige gral. Der er tænkt over tingene. Om det så er den rigtige tanke, kan man have forskellige meninger om ...