2 hjerter fra Ibyens cafékontrollant: Svensk kædecafé serverer dyr klassens time-kage og tørre sandwiches ’It’s a wonderful day’, proklamerer en stor café ved Nørreport. Men dagen ville blive mere wonderful, hvis man gik et andet sted hen og drak sin kaffe.

En kvalitetsbevidst cafékunde drives kun mod en kædecafé, hvis det pisregner. Ellers søger man mod et mindre, personligt sted, hvor indehaverne har mere end profit på hjerte, når de slynger kaffe og mad over disken.

Men det plaskede ned, så vi gik i ly på Coffee Industry Sweden, der ligger så praktisk lige ved Nørreport Station, og cafeen, der er flyttet ind i den tidligere boghandel, er kæmpestor, så der er næsten altid plads til endnu én, der har brug for tag over hovedet.

Coffee Industry Sweden









Fiolstræde 31-33, Kbh. K coffeeindustrysweden.com

Det havde en masse turister også fundet ud af. På de mange brune lædermøbler og i sofaerne sad grupper af veninder på weekend-getaway og grupper på studietur og rørte rundt i kopperne og ventede på bedre vejr. Vi gik frejdigt til disken og bestilte løs fra udvalget, der både rummer salater, croissanter med fyld af brie (en variant, undertegnede ikke har set siden 1990’erne), kager, smoothies, wraps og mere endnu. Man bestiller, betaler, får udleveret og bærer så bakken ned på plads. Postevand tapper man – kvit og frit – selv fra en hane. God stil. Point for det.

En virkelig tør, kedelig og anonym omgang, som jeg ikke orkede at spise mere end et par bidder af

Store kurve med appelsiner, citroner og ingefær skal fortælle kunderne, at her får man sunde, friske måltider, og reoler med litteratur, nips i form af olivendåser og kagekrukker og levende lys skal give cafeen charme. Men sorry: Det virker bare beregnende. Som en kulisse, der postulerer: Nu hygger du fandme! Det gør det ikke bedre, når øjet flere steder falder på skilte med positiv psykologi i form af udsagnet ’It’s a wonderful day’. Hold da selv ferie.

Nå, men møblerne var behagelige og kaffen brygget på gode bønner og med håndelag. Pyha. Og nu vi er ved plusserne, skal en smoothie også fremhæves for sin læskende lækre sød-syrlige yoghurt- og bærsmag.

Men det var også det.

For den grillede foccaciasandwich med serrano var ikke med serrano, men almindelig røget skinke, og blev blot serveret med rucola. En virkelig tør, kedelig og anonym omgang, som jeg ikke orkede at spise mere end et par bidder af.

En wrap med laks så indbydende ud, men smagte også af meget, meget lidt. Dvs. strimlet rødkål og spinat, bulgur, revet gulerod og lidt kerner. Laksen var o.k., men hvor var krydderurterne, der skulle give karakter, hvor var dressingen, der skulle samle smagen? For lige at trøste os selv, inden vi igen skulle ud i vejret, havde vi bestilt et lille stykke brownie med pistacienødder. Prisen var 40 kroner, og for det relativt høje beløb fik vi smagen af klassens time-kage. Altså lidt kakaosmag, ikke chokolade. Kun karameltoppingen gjorde, at vi spiste op.

Så hvis du en dag stiger af toget, og det øser ned, så drop den første café, du støder på, når du sætter kursen mod Fiolstræde. Slå i stedet kraven op, og få bedre og billigere serveringer hos kvarterets ægte charmerende cafeer.

Hipnessfaktor

Chiagrød og smoothies, kaffe og kager. Grønne planter og bløde sofaer. Den svenskejede café er en generisk størrelse i stil med Baresso, Espressohouse og Starbucks med masser af mainstream- indslag. Faktisk er indehaverne, der også driver tre cafeer i Malmø, så meget i sync med tidsåndens luner, at den er en forvokset aflægger af den første filial, som åbnede længere nede ad Fiolstræde i nummer 20 for blot to år siden.