Cafékontrol: Sublim kaffe og skuffende rugbrød i nyt hej-hej-vindue på Frederiksberg

Det er, som om visse hjørner i byen er ramt af dårlig karma. Lige meget hvad der åbner, er det, som om det ikke kan bide sig fast. Heller ikke selv om der både er sol og en jævn strøm af kaffe- og croissanthungrende mennesker.

Hjørnet af H. C. Ørstedsvej og Danasvej er et af de hjørner – eller for at være korrekt er det ikke et egentligt hjørne, men mere en bue i vejen, hvor forskellige cafékoncepter har forsøgt sig de senere år.

I begyndelsen af måneden blev navnet ændret fra Apartment 38 til Konsjös, der – gætter jeg mig til – er en pudsig måde at stave til conscious, altså bevidst, på. Sikkert i betydningen miljøbevidst. På kortet finder du te fra regnskoven, og på facebooksiden står der, at »Konsjös har egen import af kaffe, vin og te fra små producenter, der tager vare på jorden og menneskerne, der arbejder på den«.

Vi begynder virkelig godt med kaffen, der giver kroppen et morgenchok og skyder al træthed ud. Bønnerne er fra Burundi, og vi er ude i en mørk ristning, der vækker alle sanser, men stadig har en fin frugtighed, så kaffen bliver afstemt og balanceret.

Vi bestiller en ny omgang, og denne gang har baristaen valgt, at vi skal prøve en lysere ristning, der er mere mild og afrundet, men stadig med en dejlig syrlighed. Point for at lade os prøvesmage forskellige varianter. Der er også store point for selve serveringen.

Kaffen kommer i en beige kop, der er fabrikeret af restprodukter fra kaffeproduktionen. Det er smukt design, og så er den tilmed rar at røre ved, da hænderne ikke bliver brændt. Bæredygtighed og kvalitet i en smuk forening.

Rugbrøddet var en ommer

Udefra skilter Konsjös ikke med noget spiseligt, men udvalget er overraskende stort. Der er både morgenmadsklassikere som æg, skyr og chiagrød, salater og rugbrødssandwich med pålæg fra den lokale slagter Lars.

Croissanten (20 kroner), der er bakeoff, er sprød og saftig, æg og rugbrød (29 kroner) er verdens mest simple servering, og det stiller krav til råvarerne. Ægget er o.k. kogt, men brødet minder desværre om den pakke, jeg i desperation køber i Rema, når alt andet er udsolgt. Det bliver kun lige reddet på målstregen af en omgang ristning, og det er næsten en fornærmelse, når byens brødudvalg aldrig har været bedre.

Salt fra en bøsse hjælper heller ikke ægget på vej. En lille smule smør og et drys havsalt havde løftet det med længder. Bedre går det for skyr med hyben og hjemmelavet granola, der næsten ligner en trifli med de orange lag hyben og det sprøde knas på toppen. En lille morgenmadsluksus for 29 kroner, skyllet ned med sublim kaffe.

Hipsterfaktor

Det er mindst tre år for sent at bruge Umlaut i cafénavnet. Höst, Väkst og Köd har været der. Indretningen grænser til det anonyme med trælameller på bardisk og bagvæg, rå vægge og nogle røde stole som de eneste farveklatter. Til gengæld er det store vindue med direkte udkig til Danasvej et perfekt hej-hej-vindue.