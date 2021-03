Østerbro har fået et nyt stort bageri. Og deres mazarinkage er et hit

Kogebogsfænomenet og kokken Trine Hahnemann har skrevet om og lavet bæredygtig, smagsrig og indbydende mad lige så længe, som jeg har interesseret mig for det. Og når hun med et snuptag forvandler sin relativt nye deli og restaurant på Sankt Kjelds Plads til et økobageri helt i tråd med coronatidens kagesult, står et besøg højt på must try-listen.

Udenfor giver store parasoller og blomsterkasser løfter om snarlig udeservering, men indtil videre må man pænt tage mundbind på og spritte af ved indgangen, hvis man vil købe brød, kager, lemonade, kaffe eller te to go.

Et par unge piger bag disken fylder gesvindt fine lyserøde æsker med de ønskede godter, man peger ud, og brygger en flat white to go på minuttet. Temperaturen er perfekt ramt – varm, men ikke brændende – og så er bønnerne lækkert friskristede, kan man smage.

Forkælelse er også dækkende for oplevelsen, da brødet pakkes ud derhjemme. En mazarin (35 kr.) i form af en lille cylinder med tykt, mørkt chokoladeovertræk på toppen, der knækker, når man bider, og har en dyb chokoladesmag, der bliver i munden som kontrast, når man bider ned i kagen med et fugtigt indre og masser af mandel og smørsmag. Den er – gudskelov! – ikke for sød. Det er ellers tit der, det tipper for mazarinkager.

Udvalgets andet hit er en skive af en citronbirkeskage med glasur (ligeledes 35 kr.). En pund til pund-kage lavet på enkle råvarer og så præcis, at det er svært at gøre efter. Klasse. Også Hahnemanns version af flødeboller skal have ros. De har en digestivekiksebund, der giver den luftige skum godt modspil, og især varianten med pink syrligt hindbærskum hitter.