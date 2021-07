6 hjerter: Hvis Michelin gav stjerner til cafeer, burde de komme på listen

En frækkert af en gul mango-panna cotta stikker som en ø op af et hav af gyldenristede nødder, frø og mandler. Under overfladen gemmer sig en lilla kokosyoghurt så luftig, at den smelter på tungen, som var det en sky.

Kirsebærret på toppen er ikke kirsebær, men blåbær, hindbær og jordbær, der hver især er pragteksemplarer inden for deres art – plus et par dekorative solgule blomsterblade.

Hvis Michelins inspektører gav caféer stjerner, ville den ny Cadence ved Carlsberg utvivlsomt være på kandidatlisten. For det her er en luksuriøs version af caféoplevelsen, hvor menukortet bugner af ekstravagante, mundvandsdrivende fortolkninger af klassikere og tidens hits. Som ovenstående 120 kroners gourmet-take på yoghurt med müsli.