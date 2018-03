Kunsten rykker ud i privaten: Ny kunstsalon i herskabslejlighed på Amager vil pille kunsten ned fra galleriernes piedestal

Billedkunstner Mie Olise fortæller, hvorfor hun er med på udstillingen

»Det er solidarisk, når vi kunstnere bruger hinanden, hjælper hinanden og kan løfte ting sammen. Det er spændende, når der sker noget nyt«.

»Anne Aarsland og Mette Helena Rasmussen er også kunstnere og ikke gallerister. Det er interessant at se, at udvekslingen mellem udstilling og hjem sker begge veje. Det præger Mette Helenas hjem, at hun skal lave den her udstilling, og at hendes lejlighed ændrer sig og lægger sig ned for kunsten«.

»Københavnere har en tradition for at besøge hinanden i vores hjem, men vi åbner dem trods alt ikke for offentligheden. Der er kunsten en god undskyldning for at åbne hjem for offentligheden. Det er ikke, fordi jeg bedre kan lide hjemmeudstillinger end gallerier. På et galleri kan man skabe sit helt eget univers på et forholdsvis neutralt sted med hvide vægge. Men sådan har vi udstillet så mange gange«.

»Amager Salonen er et socialt eksperiment, hvor tingene er blevet vendt på hovedet. Hvis det var kutyme, at man gjorde det på den her måde, ville det slet ikke have den samme friskhed og energi«.

