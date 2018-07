Stjerne på jazzfestivalen har sunget med Prince, Michael Jackson og Stevie Wonder: »Den eneste, jeg er bange for at skuffe, er Gud«

Et af jazzfestivalens måske mest interessante, men også mindst jazzede acts er den 34-årige soulsanger Judith Hill fra USA. Hun er blevet rost til skyerne af musikmagasinet Rolling Stone for sin »stellar powerhouse vocal«, hun har sunget duet med Michael Jackson, er blevet kaldt Princes protegé, har vundet en grammy og stået på scenen med en bred vifte af musikbranchens mest funklende stjerner – heriblandt Elton John, Stevie Wonder, John Legend og Robbie Williams.

Få fuld adgang i 3 måneder for 299 kr Eller prøv én måned for 1 kr. Se tilbud Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her