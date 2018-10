Vinterbader-reportage fra Københavns Havn: Gammel mandskabsvogn fra Frømandskorpset er lavet om til rullende sauna

Jeg er selv lidt betænkelig ved situationen. Sidst jeg prøvede saunagus, var i Sjællandsgadebadet på Nørrebro for nogle år siden, hvor jeg kålhøgen satte mig på øverste hylde i saunaen (den allervarmeste) for at få et ildebefindende på vej ud. Ydmygelsen i at døse hen sammenkrøbet og halvnøgen på klinkerne i baderummet, mens min veninde pøser vand i hovedet på mig, og en midaldrende mand i speedos og lummert smil bliver ved med at spørge, om der er noget, han kan gøre, har ikke sluppet mig.

Nå, men først er det af med tøjet. Vi skyller fødderne, inden vi klatrer ind på ladet af lastbilen. Rummet er beklædt med træ, og i den ene side er ovnen, der genererer al varmen, mens den anden side og bagvæggen er udstyret med bænke i forskellige højder. Jeg bliver placeret mellem to unge fyre, der også er her for første gang. Andre er faste gæster, der har været med, siden Butchers Heat begyndte at rulle for et år siden.

Mød saunagængerne Den rutinerede Mette Gormsen, 39 år: »Jeg har cirka været her 20 gange. Det er en god måde at slutte dagen af på og være social. Man kan ikke være i nærheden af telefonen og blive forstyrret af alt muligt. Det er en slags frirum. Jeg elsker at bade og har vinterbadet længe. Hver gang er ny oplevelse, og man reagerer lidt forskelligt. Den største bonus er, man simpelthen sover så godt«. De to nybegyndere Otto Fehmerling (nederst), 18 år, og Bjørn Nielsen, 18 år: »Det er første gang, vi prøver det. Det var fedt og meget intenst. Den tredje omgang var hård. Men første og især anden gang var megafed. Vi skulle ikke i skole i dag, så vi har været ude og sejle i kano i stedet og så her bagefter«. Naboen Zenia Mortensen, 36 år: »Vi har været hver uge, siden Catrine startede. Vi bor lige oppe bagved, så vi går herned i badekåber. Det er en god måde at slippe tankerne på, og så er det en god måde at løsne musklerne op på, når man går til hård træning. Det er en god idé at starte om sommeren eller nu her, for så vænner man sig til det, når det bliver koldere og koldere«. Vis mere

En bil med pondus

Catrine Mannerup – det er hende, der driver Butchers Heat – er vores gusmester. Først hælder hun en olieblanding af blodappelsin og gran på ovnen og en ordentlig skefuld vand. Varmen rammer os, og sveden begynder at dryppe. Olien er god for luftvejene, forklarer hun.

Når vi i løbet af den næste time rammer en rus-lignende tilstand, og en lykkefølelse spreder sig i hele kroppen, har vi nået nature’s high, forklarer Catrine Mannerup. Nogle filthatte bliver delt rundt. De er til at beskytte ørerne mod varmen.

»Træk vejret gennem næsen, så får I den bedste effekt«, siger Catrine Mannerup og fortsætter: »Hvis det begynder at brænde i næsen, så sæt hænderne op omkring«.

Ideen til Butchers Heat fik Catrine Mannerup, da hun synes, der manglede et »ikke-fimset wellnesssted«. Det fandt hun i lastbilen fra Frømandskorpset.

»Jeg faldt for den, selvom alle sagde, at det var en smadderkasse. Først skulle jeg have lastbilkørekort, og så skulle den sættes i stand. Alene at få den rustfri kostede 50.000 kr., og så skulle jeg også bygge hele ladet om. Det tog lang tid, og det har været dyrt, men til gengæld har jeg fået en helt unik sauna«, siger hun.

»Den har lidt pondus, når jeg kommer kørende«.

Tidligere var Catrine Mannerup med til at starte crossfit-centeret Butchers Lab i Kødbyen, og hun er selv en dedikeret crossfitter. Hun er iført mørkegrøn bikini, håret er kort.

På langt sigt drømmer hun om at etablere et sted, hvor folk kan komme og hænge ud på en afslappet måde.

»Drømmen er et stort wellnesssted, hvor der er mange saunaer og andre wellnessting. Det skal ikke være for pussenusset. Det skal være et sted, der henvender sig til folk, der ikke gider gå i byen, men gerne vil ud. Der skal være åbent til kl. 01.00 om fredagen, og man kan få en drink. Med den her vogn skal jeg bevise, at der er et marked«.

I lastrummet fortæller hun om oliernes effekter og saunagusens glæder; udrensningen og blodcirkulationen, der får sig en rusketur ved de store temperaturforskelle. Og så er det afstressende alene af den grund, at det er svært at tænke på andet end varmen, siger hun. Vi nikker. Og sveder.

»Nu er der to minutter tilbage«, siger hun og skruer op for varmen og svinger et håndklæde, så hedebølgerne bliver kastet rundt i det lille rum som verdens varmeste vinde.

Er det her ’natures high’?

Og så er det ud. Øjeblikket, jeg har frygtet mest. Nogle af de andre kaster sig løbende ud i det mørke, kolde vand, jeg træder nølende ned af den rustne grønne stige, der er bundet fast til en lille badebro i havnen.

Da jeg er nede, gibber, kryber og piner det alle tænkelige steder. Det føles, som om hjernen koger over i en krop, der bare krymper. Jeg kan hverken tænke eller tale. Men så snart jeg stiger op, fyldes kroppen med varme. Svøbt i håndklæder mødes vi under presenningen, hvor flæskesvær, vindruer og andre snacks går på rundgang. Vi drikker alle masser af vand. Og så er det ind i vognen igen.

De unge fyre har skiftet plads. Denne gang vil Catrine Mannerup ikke sige så meget, fortæller hun. Vi skal bare nyde varmen. Hun smider citrusolie på den glohede ovn, der er cirka 90 grader. I momenter bliver det varmere, når vandet og olierne fordamper. Vi laver fælles vejrtrækningsøvelser, trækker vejret dybt ind gennem næsen og ånder ud gennem munden. Ellers er der stille, og flere sidder med lukkede øjne.

Musikken skrues op, og ’Die 4 You’ med Perfume Genius spiller højt. Kunne man ønske hjemmefra, vil jeg have valgt det. Det her må være nature’s high.

»Nu skal vi prøve krystaller«, siger Catrine Mannerup.

»I vil opleve, at jeres øjne løber i vand, og øjenlågene føles kølige. Hvis I er forkølede eller har nogen siddende i luftvejene, vil I måske kunne mærke det meget voldsomt«.

Hun lægger mentolkrystaller på de varme sten. Det føles meget... mærkeligt. Ikke ubehageligt, bare mærkeligt. Som om sveden, der løber ned ad mit ansigt, er kolde dråber. De andre oplever det samme, siger de, og da vi springer i vandet for anden gang, er det som om min varme krop har en kølig hinde omkring sig.

Barnedåb og indre varme

Man booker en times gus hos Butchers Heat. Det vil sige 10-12 minutters gus, dyp i havnen, vand, flæskesvær, frugt og nødder – og så forfra. Tre omgange i alt.

Under sidste saunarunde starter vi med ylang ylang-duft, som skulle gøre kvinder kåde.

»Det virker bedst, når jeg siger det til en polterabend med mænd«, siger Catrine Mannerup grinende.

Hun har både afholdt polterabender og firmafester i den rullende sauna. Sågar en barnedåb har vognen lagt hus til.

»Alle til barnedåben var inde, undtagen babyen. Det var i slutningen af februar, og de kom lige fra kirken. Så var der en ordentlig spand suppe i teltet, og de blev delt op i tre hold, og der var et hold inde ad gangen, mens de andre var uden for i flyverdragter«.

Vi slutter af med krystaller med fennikel: »Det er ligesom at bade i Fisherman’s Friend. I kan smage det på læberne«, siger Catrine Mannerup.

»Hvor varm kan ovnen egentlig blive?«, spørger en af de faste kunder drillende.

»Det kan kameraet ikke holde til«, siger hun og kigger på fotografens kamera, der kæmper i den intense varme.

Snakken går. Pludselig siger hun:

»Der er ti sekunder tilbage«, og hælder olie og vand på en sidste gang, og dampene genererer en uudholdelig varme, der hastigt breder sig. »I må gerne sætte ord på«. Den brændende luft kastes rundt. Nogen brøler.

Vi er færdige. Nogle kan gå hjem i badekåber, andre skal op på cyklen. Jeg kommer til at sove godt, har alle forsikret mig. Dagen derpå er jeg overordentlig frisk, selvom saunagusen sidder i kroppen som en skøn brandert.

Butchers Heat. Refshaleøen, Svanemøllen og Islands Brygge. Skiftende lokationer og saunatider. 125 kr. per gang.Mulighed for at købe klippekort. www.butchersheat.dk