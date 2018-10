En tur rundt i Anders Matthesens København: Her startede 'Anden' sin karriere, her kom inspirationen til Stewart Stardust fra ...

Det er næsten på dagen 25 år siden, at Anders Matthesen første gang stod i det røde rampelys på scenen på den brune bar DIN’s i Lille Kannikestræde i indre København.

Året var 1993. Den 18-årige knægt fra Albertslund, der egentlig var mest optaget af at rappe, havde aldrig hverken set eller deltaget i standup. Men denne oktoberaften gik han på scenen og debuterede som komiker under danmarksmesterskaberne i standup.

»Den første aften på DIN’s blev et vendepunkt«, siger Anders Matthesen.

Vi har aftalt at mødes på adressen for at tage på en tour de karriere igennem Andens 25 år lange komikerhistorie. Det var her i Lille Kannikestræde, hans karriere startede, og det er dermed det perfekte første stop.

Han er iført baggy bukser og sweatshirt og undskylder forsinkelsen. Dagens prøver trak ud, og myldretiden gjorde det svært at finde en parkeringsplads til den bil, han insisterer på, at vi kører rundt i – han skal ikke risikere at blive ramt af den sygdom, han efter fem uger endelig har rystet af sig. Det har han ikke tid til, for lige straks løber det første af hans syv jubilæumsshows i Royal Arena og Jyske Bank Boxen af stablen.

Der er sket en del siden debuten, hvor han gik hjem med en andenplads, en middag for to, fire fadøl og en iver efter at lave mere standup.

Går man på scenen i dag og siger noget om at have hevet en pige i håret, farer folk op

DIN’s har skiftet navn til Den Glade Gris, 1990’ernes yuppie-publikum er skiftet ud med et mere afslappet et af slagsen, og den unge autonome Anders Matthesen med det høje hår, tre ringe i øret og nervøsiteten uden på tøjet er blevet ældre. Det er egentlig uden for åbningstid, men personalet lukker gladeligt komikeren ind i det mørke, lavloftede lokale. Scenen står præcis som dengang i 1993, bemærker han. Efter at have smidt sin sweatshirt indtager han scenen med en vandflaske i hånden, som lagde han an til at gå i gang med et show.

Et forandret comedylandskab

Når Anders Matthesen beskriver de første år i comedybranchen, starter hans sætninger oftest med et ’dengang’ – som snakker han om en svunden, glorværdig tid. Det gør han, selv om de første år i standuppen var hårde, og lønnen blev skrabet hjem med dårligt betalte æseljobs.

Anders Matthesens egentlige gennembrud kom, da han i 1996 fik jobbet som opvarmer for Østkyst Hustlers – en tjans, han fik kastet som almisse, fordi intet bureau ville byde deres kontraktkomikere de beskedne 500 kroner. Uden tøven sagde han ja, for han skulle »bare med på den bus«.

BLÅ BOG Anders Matthesen Født 1975 på Østerbro. Rapper, komiker, filminstruktør, skuespiller, sanger og manuskriptforfatter. Fik sit gennembrud i P3-programmet ’Børneradio’. I fire år fulgte instruktør Pernille Rose Grønkjær komikeren, hvilket blev til dokumentaren ’Den anden side’. I filmen møder man en Matthesen, der er ved at gå op i limningen mellem de to shows ’Anders’ (2013) og ’Shhh’ (2016).

»Derefter kunne man ikke længere vende ryggen til det, jeg lavede«, siger Anders Matthesen.

Han beskriver de første år i standup-miljøet med ordet ’lejrskolestemning’, og nostalgien er til at fornemme.

»Comedy Zoo var en ren drengeloge, der holdt åben til klokken tre om natten tirsdag, onsdag, torsdag – ja, så længe vi var der, faktisk«, siger Anders Matthesen.

»Dengang lavede man alting sammen. Tog man et sted hen i weekenderne, var det sammen med komikerne. Havde man været ude at optræde sammen, tog man ind på Comedy Zoo. Og var man ikke sammen med nogen, tog man ind på Zoo alligevel«.

Det var imidlertid ikke altid lutter kammeratskab, og da interessen for standuppen for alvor tog fart slutningen af 1990’erne, kunne man i branchen opleve, at komikerne til tider forsøgte at holde hinanden nede.

»I stedet for at anbefale eller sige god for en anden komiker tog man selv jobbet«, siger Anders Matthesen.

Han forsøgte selv at holde sig ude af moradset, og da mange andre komikere søgte mod comedybureauet Funny Business Inc., foretrak han at være bureauløs og blev på DIN’s.

»Det handlede vel om troskab og loyalitet. Selv da jeg senere optrådte til åbningen af Comedy Zoo, havde jeg en DIN’s-T-shirt på. Som én stor fuckfinger«, siger Anders Matthesen og rækker langemanden frem.

I dag er dansk comedy forandret, siger Anders Matthesen. Han er trådt ned fra scenen for at slænge sig i en af barens brune båse bagest i lokalet.

Standuppens nyhedsværdi er med årene forsvundet, kvinderne og flere yngre stemmer har indtaget branchen, og holdningerne internt i branchen er blevet flere.

»Der er mere politisk korrekthed, end der var førhen. Går man på scenen i dag og siger noget om at have hevet en pige i håret, farer folk op og ryger til tasterne for at skrive lange indlæg med spørgsmålet om, om vi ikke er kommet videre. De svenske vinde er også blæst ind over comedybranchen«, siger han.

»Selvfølgelig bunder debatten om MeToo, mansplaining og at catcalle i noget godt. Det er en bevægelse mod, at vi skal blive mere tolerante og favne hinanden. Jeg tror bare, vi er nået længere, end vi giver os selv credit for«.