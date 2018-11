Alt er forandret i Kødbyen. Undtagen hos Chicky Grill: »Vi er den perfekte kontrast til alt det moderne«

Jytte Bertelsen er en lille dame på 74 år med brunt kortklippet hår og lyseblå eyeliner. Og så har hun været indehaver af Chicky Grill siden 1978.



Chicky Grill ligger på hjørnet ved indgangen til Den Hvide Kødby i København. Store blå og røde neonbogstaver, der er dannet af to streger, lyser op på den hvide væg om aftenen. I mylderet af fransk, mexicansk og italiensk finder man restauranten, der serverer ærkedansk mad og har gjort det i 40 år.



Stedets indretning er holdt i brunt træ, røde plastiklamper, der hænger ned fra loftet ved hver bås, og bænke, hvis røde læder matcher lamperne. I vinduet står masser af grønne planter. Interiøret har nærmest ikke ændret sig siden åbningen. Det har alt omkring stedet til gengæld. Som Jytte Bertelsen siger:

»Kommunen vil pludselig have Kødbyen til at blive ligesom på Manhattan, hvor der står en advokat i pænt tøj og en slagter med blod på tøjet ved siden af«.

Hun refererer til det initiativ i 00’erne, hvor de gamle slagtehaller på Vesterbro med inspiration fra Meatpacking District i New York blev omdannet til hippe kontorer, barer og restauranter.

Se billedserie Chicky Grill i 1990 og nu. Foto: Lars Poulsen (arkiv) og Emma Sejersen







Chicky Grill er ikke ny, moderne og rå som resten af Kødbyen. Det er et sted, hvor man bliver sat tilbage i tiden. Tag for eksempel Flemming Christensen på 77 år, en stamkunde, der sidder med sin øl og BT, han har købt i løssalg. Her siger man bajere, ikke øl, og man kalder ikke prostituerede for sexarbejdere, men bare for ’pigerne’.

Dem ser de i øvrigt ikke meget til for tiden. »De er rykket op til de dyre hoteller«, forklarer Bruna Mia Dieni, der er Jytte Bertelsens datter. Det er hende, der primært kører den daglige drift. Men der er ingen manager eller chef. De finder for det meste ud af det sammen.

Det gamle Vesterbro

For 40 år siden, da Chicky Grill åbnede, var kvarteret hårdt. På hjørnet havde man udsigt til slagterier, lastbiler på Sønder Boulevard, narkomaner og pigerne på gaden. Nu er det primært gæsterne på Paté Paté og kødannelsen af sunde vesterbroere, der venter på deres takeaway-salat på WeDoFood, der præger gadebilledet.

På Chicky Grill er klinkerne i køkkenet brune, ligesom de var i 1970’erne, og cirka tre dage om ugen står Jytte Bertelsen i køkkenet. I begyndelsen ejede hun Chicky Grill sammen med sin mand, men siden 1994, da han mistede livet i en trafikulykke, har hun haft den sammen med sine børn. Og børnebørn. Hele familien er en del af stedet.

Engang var hun der hver dag, men nu plejer hun at begrænse det til tre dage. »Jeg vil gerne have lidt tid derhjemme«, siger hun. Hjemme er i Ballerup, hvor hun bor i hus og har to hunde.

Hendes mand var italiener og arbejdede som elektrosvejser i Tyskland. Hun var i Danmark med deres to børn. De ville gerne lave noget sammen, og det skulle være et spisested.

»Vi brugte et år på at lede. En dag kom han hjem og sagde: »Jeg har været på Halmtorvet, og der er en forretning til salg«, men jeg skulle ikke på Halmtorvet. Det var det værste sted. Det var dengang, alle pigerne havde hver sin flise. Vi kom herind, og stedet var lukket, fordi den forrige ejer havde været oppe at slås, men jeg lod mig overtale. Vi havde fundet en barnepige til ungerne, men det var hårdt i starten«.

I køkkenet står tre sorte, separate gasblus på stålbordet. Bag dem fører orange slanger ned i gasflaskerne.

På det ene blus står en tykbundet gryde med olie klar til at stege mere flæsk til dagens ret, der denne dag er stegt flæsk med persillesovs. Andre dage kan det være koteletter, frikadeller, stuvet hvidkål og gullasch.

Der er en frituresteger til fritterne og en grill til bøfferne. Her tilberedes retter som f.eks. Jyllingeburgeren, en bøfsandwich, hvor bunden af en burgerbolle dækkes af brun sovs, hvorefter en bøf og tilbehør lægges i.

Til sidst dækkes overbollen også af sovs. Der er flæskestegssandwich, fiskefileter, pølsemix og alt muligt andet, der hører mellemtingen mellem en grill og en restaurant til. Kødet fik de i begyndelsen rundt om hjørnet.

Da Ibyen besøger stedet, er tre børnebørn på arbejde, blandt andet Nicola Dieni på 23 år. Han står i køkkenet og er uddannet kok fra Paté Paté, der ligger lige overfor.

Lige nu er han ved at videreuddanne sig som serviceøkonom, men er på Chicky Grill i hvert fald en gang om ugen. Han er her »mest for at være sammen med familien«, siger han.

»Det er hygge for mig, jeg slapper af, når jeg er her, selv om her er travlt. Det er sjovt«.

Den faste dagsrytme

Jytte Bertelsen er i gang med hakkebøfferne, men sætter sig ned for at fortælle om stedet. Hun har været øjenvidne til den historie, der de seneste år har forvandlet Vesterbros mørke side til en pæn og poleret metropol.

»Der var fuld hammer på. Man vidste time for time for time, hvem der kom. Vi åbnede 08.30, så kom de ovre fra fragtmandshallerne, hvor de skulle have morgenmad og måske en lille én. Til frokost kom mange af slagterne, og efter fyraften kom de igen for at drikke bajere og rafle. Nogle af de ældre kommer stadig for at rafle. Ved 17.30-tiden gik de over på Jyttes Kro for at spille billard. Så kom håndværkerne og montørerne«, siger hun og fortsætter:

»Hvis barnepigen ikke kom, måtte min mand hjem til Ballerup efter børnene. Så lå de på ølkasser og sov. Der var ikke andet at gøre. Det var bare os to«.

Men der er ingen tvivl om, at familielivet betød mest, understreger Jytte Berthelsen.

»Det kan godt lyde mærkeligt med den kontrast, men vi gjorde aldrig noget uden børnene. I weekenden tog vi herind og gjorde rent, og så tog vi i Tivoli bagefter og hyggede os«.

Nu er børnene voksne og er blevet fast inventar på Chicky Grill. Datteren Bruna Mia Dieni hver dag, sønnen Antonio Dan Dieni et par gange om ugen. Det gælder også børnebørnene.

»En kunde sagde engang, at vores forældre havde serveret et livs erfaringer på et sølvfad, fordi vi havde oplevet alle skyggesiderne i en form for tryghed. På godt og ondt. Det lærer vi også vores børn. Hvis der ligger en og ruller rundt på gaden, så hjælper vi ham op«, siger Bruna Mia Dieni.

Og så er der kommet et nyt publikum, i takt med at slagterne flyttede. Bruna Mia Dieni havde sine bekymringer om, hvorvidt stedet kunne overleve oprydningen, og at parkeringspladsen i midten af Sønder Boulevard blev til rekreativt område, så alle chaufførerne fandt andre steder at spise.

Men Chicky Grill har mere travlt end nogensinde før. I stedet for at være to på arbejde skal de være mindst fire på en fredag aften.

Unge københavnere sidder klemt ned i de røde båse og spiser stjerneskud og flæskesteg, mens de drikker øl, inden de skal videre i byen.

»Chicky er den perfekte kontrast til alt det moderne. Langsomt er de yngre generationer vendt tilbage til roden. For ti år siden var det svært at få unge mennesker til at spise traditionel dansk mad. Jeg tror, det er min generation, der har været for optaget af pastasalat og clubsandwich. Man har glemt det, vi kommer fra«, siger Bruna Mia Dieni.