Han svarer på dine kærlighedsbønner: Mød Ibyens nye brevkasseredaktør

Tove Ditlevsen har haft en.

Lise Nørgaard har haft en.

Nu genopliver Ibyen den stolte brevkassetradition.

I Ibyens kærlighedsbrevkasse kan du spørge Doctor Love aka Felix Thorsen Katzenelson til råds om dit kærlighedsliv og forvente et svar uden filter.

Spørg brevkassen Har du kærlighedskvaler? Skriv til Ibyens brevkasse på hjerte@pol.dk. Alle breve bringes med anonymiseret afsender. Redaktionen forbeholder sig retten til selv at give råd om vores venners (okay, det bliver nok også vores egne) kærlighedsdilemmaer.

Hver uge allierer han sig med en kærlighedskyndig københavner – det kan være alt fra politikere (de har også følelser), sangere og forfattere (de har mange følelser) til posedamer og bodegaejere – og tager vedkommende med på råd.

Intet problem er for stort eller småt til Ibyens brevkasse:

Bør du date din underbo? Kan du ikke lide din kones veninder? Har du brug for scoreråd efter fem år i et fast forhold? Hvad stiller du op med røvlækker vicevært? Er du bange for, at din kæreste er heteroseksuel? Er du loren ved at have madsex, selv om Michael presser på?

Spørg, og du skal få råd.

9 skarpe til redaktøren

Vi har bedt Felix Thorsen Katzenelson introducere sig selv gennem 9 sætninger.

Jeg hedder Felix Thorsen Katzenelson og … velkommen til kærlighedens traumecenter, ska’ vi se på det?

Ibyen har brug for en kærlighedsbrevkasse, fordi … jeg drømmer om et København med mindre vejarbejde og færre knuste hjerter. Og vi har kun beføjelser til det ene.

I brevkassen kan du regne med … at kærlighed rimer på hudløs ærlighed. Du er trådt ind i bullshitfrit område, basse.

Foto: Emma Sejersen

Selv om jeg er født i 1993 … kan jeg sagtens hjælpe dig fra 1978. Eller 1926. Det, jeg ikke kan klare med egen livserfaring, låner jeg mig til i mit massive netværk.

Min egen civilstand … er at være i et langdistanceforhold. Men tager alligevel mig selv i at crushe på fremmede et par gange om ugen. Ups.

Med i bagagen … har jeg ud over en behagelig opvækst på Frederiksberg (vi snakker ensrettet vej med eget postnummer) arvet en masse kærlighedserfaring. Min far har seks børn med fire damer, så jeg ved et og andet om kærlighedens udløbsdato og har oveni en masse historier fra alle mine søskendes slinger i kærlighedsvalsen.

Jeg ser især frem til … at vi sammen skal grine af, hvor meget kærlighed egentlig bare er falde på halen-komik. I virkeligheden er en forelskelse jo bare et langt skred i en lyserød bananskræl.

Foto: Emma Sejersen

Det bedste kærlighedsråd, jeg har fået … må være: »Pas på, hvad du kaster din creme på. Lås døren«. Læst i Bjørn Rasmussens ’Jeg er gråhvid’.

Mit værste dating-øjeblik … var, da jeg troede, jeg datede en fyr, som så inviterede mig til silent-reading i boghallen. Så kunne vi sidde der i to stive timer uden at veksle et eneste ord, og da jeg inviterede ham med på bar bagefter og købte mig en øl, bad han om en espresso. Et par måneder senere fandt jeg ud af via omveje at han aldrig rigtig havde haft lyst til at date mig. Thank you. Next.

