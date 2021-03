Nej, det stopper aldrig! Endnu et surdejs-bageri åbner i København

Det holder hårdt, ja, men vi holder ud. Lidt endnu.

Store dele af madbyen København er stadig coronalukket, men nu er det da i det mindste blevet forår, og solen skinner vistnok et sted ude i horisonten. I den anledning kommer her et udpluk af de bedste tips, tricks, trends, menuer og læseoplevelser af spiselig og spirende art, du skal guffe i dig lige nu.

Man skal være mere end almindelig longjohn-aficionado eller fixie-entusiast for at kende til begrebet ’svajer’, lingo for et cykelbud, der kører på svajercykel. Altså med sine pakker pakket på pakkeladet foran.

Det kræver dog hverken tohjulet eller hjelm for at besøge SvajerBar, den rullende cykelkok Morten Kryger Wulffs seneste påfund. Fra en container bygget ind under Kalvebod Bølge langer han både snacks, mindre retter og drikkevarer ud til de forbipasserende, der så kan holde picnic langs bølgen med udsigt til vandet. Eller andetsteds, hvis det skulle blive for tæt.

For tiden er der åbent fra torsdag-lørdag, og afhængigt af vind og vejr er der alt fra østers til clam chowder, grillet grønt og desserter på menuen. Der sælges også et lille udvalg af drikkevarer, bl.a. kaffe, kombucha eller barens egen Svajerbajer.