Her er de nye regler, hvis du skal ud at drikke en øl eller på restaurant på onsdag

Hvis man vil sidde indendørs på restauranter, caféer, barer eller bodegaer, når de genåbner fra på onsdag, skal man lave en reservation mindst 30 minutter inden.

Det viser Erhvervsministeriets retningslinjer, der er offentliggjort forud for genåbningen.

Der er ikke nogen krav til, hvordan man har reserveret bord, så der er både mulighed for at bestille bord over telefonen, på nettet eller ved at komme forbi 30 minutter før ankomst.

Kravet om reservation gælder som udgangspunkt frem til 6. maj, og det gælder kun ved indendørs servering.

Der er også et krav om coronapas, hvis man vil sidde indendørs, som skal dokumentere, at man enten er vaccineret, har et negativt testsvar eller har været smittet inden for de sidste seks måneder.

Kravet om passet gælder ikke for udendørs servering, og hvis man sidder uden for og drikker en øl på café eller en bar, er det samtidig tilladt at gå ind og bruge toilettet uden at skulle fremvise et coronapas.

Du har en time til at drikke ud fra kl. 22

Restauranter, barer og caféer skal have sidste udskænkning eller servering klokken 22.

Herefter har kunderne en time til at indtage mad og drikke, inden de skal lukke klokken 23.

Der er også krav til, hvor mange gæster restauranter, caféer og barer må have.

Der skal således være mindst to kvadratmeter per kunde, hvis kunderne sidder ned, mens det er fire kvadratmeter, hvis kunderne står op.

Der skal udenfor skiltes med, hvor mange der maksimalt må være i lokalet. Der er ikke nogen krav om arealer ved servering udendørs.

Det er de samme retningslinjer, som var gældende, indtil restauranter, barer og caféer blev lukket i starten af december.

ritzau