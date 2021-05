For enden af disse trapper ligger Københavns nye underjordiske oplevelse skjult

Hvad er det særlige ved Simian?

»Simian er anderledes end mange andre kunstnerdrevne udstillingssteder, især på grund af stedets størrelse og specielle arkitektur. Vi råder over 1.300 kvadratmeter, hvilket er med til at placere os et sted mellem en kunsthal og et typisk kunstnerdrevet udstillingssted, som ofte er mindre. Ud over udstillingslokaler råder Simian over et større værksted, hvor kunstnere kan arbejde med værkproduktion i perioden op til udstillinger«.