Et tidligere lydstudie gemmer på Nørrebros hippeste nye hemmelighed

Hvad er det særlige ved Red Tracy?

»Red Tracy er en situation, der skete ved en tilfældighed. Sidste sommer fik vi pludselig mulighed for at låne lokalet, som er et forhenværende lydstudie. Bygningen har været et autoværksted, og det bærer arkitekturen præg af. Det er først senere blevet brugt som lydstudier, hvilket resten af bygningen stadig primært bliver brugt til. Herinde var der vist dårlig akustik. Ikke desto mindre har det vist sig at være et godt rum til at præsentere kunst på grund af rummets højde, ovenlyset og forvrængede white-cube-proportioner, men især på grund af det mørkelagte vindue ind til det, som engang var et kontrolrum«.