Er det madtrenden, vi alle kommer til at tale om i 2022?

Hvad mon bliver 2022’s næste store madtrend? Det betales konsulent- og analysevirksomheder milliarder for at spå om, og selv om vi ikke opererer med samme budgetter på Politikens Ibyen-redaktion, kan vi da godt komme med et bud eller to her i årets første udgave af Ibyens Spiseseddel. Samt naturligvis dele de bedste tip til gastronomisk overlevelse i januar.

Lad os først se på morgenmaden, for den er pludselig kommet tilbage på tallerkenen. Det skyldes især det seneste års mange hjemsendelser og ditto hjemmearbejde: Når der ikke skal pendles, er der bedre tid til dagens første måltid, og eftersom netop hjemmearbejdet er blevet mere udbredt i samfundet (selv uden for nedlukningsperioder), forsvinder dette fokus på morgenmaden nok ikke lige med det samme.