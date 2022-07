For første gang fortalte jeg ærligt om mit mest skamfulde øjeblik. Så blev der stille, og ingen sagde et ord

»Min bedste veninde slog op med mig for fire år siden, og folk aner ikke, hvad de skal sige, når jeg fortæller dem det«. Hvorfor kan vi ikke finde ud af at tale om vennebrud, når vi er så dygtige til at tale om kærestebrud?. Nina Pratt forsøger at finde svar i dette essay.