Shop billige bøger og hyg dig med oplæsning under Christianshavn Bogfestival På lørdag får du muligheden for at blive klog på Christianshavns historie, når en-dags-festivalen Christianshavn Bogfestival løber af stablen med oplæsning og billige bøger.

Når du får brug for at trække ind i skyggen en time eller to lørdag, kan du passende kombinere det med et besøg på Christianshavns Bogfestival i Hal C på Christianshavn.

Her er der nemlig masser at tage sig til for litteratur- og historienørder og andre kulturinteresserede, der både kan høre litterære oplæsninger og guldkorn fra Christianshavns historie og ikke mindst gøre sig et kup i en af de mange boder med billige bøger - lige til at tage med sig ud i solen.

Temaet for en-dags-festivalen er i år Christianshavns historie og identitet i anledningen af bydelens 400 års jubilæum.

Christianshavns historie er en historie om krig, konger og kunst: bydelen blev oprindeligt bygget af Christian den 4. i et forsøg på at beskytte byen mod ydre fjender.

Den østlige byudvidelse blev samtidig omdrejningspunkt for hele landets handel og oversøiske skibsfart og medførte et økonomisk og kulturelt boom til gavn for hele kongeriget.

Siden da er bydelen blevet fornyet igen og igen med flere forbindingsbroer og nye nabolag.

Den rigtige 400-års-fødselsdagsfest finder egentlig først sted i august, men på lørdag tyvstarter Christianshavn Bogfestival fejringen med en litterær scene, hvor otte forfattere fortæller om deres vinkel på bydelen.

Først giver Bjørn Westerbeek Dahl (forfatter til 'Til Rigets forsvar og Byens gavn') en indføring i Københanvs militære byplanlægning og senere fortæller byvandringskongen Allan Mylius Thomsen anekdoter om de glemte gyder og gader, baggårde og bodegaer.

Aktuelle forfattere fra ind- og udland

Ikke-Christianshavn-centreret litteratur er der selvfølgelig også på programmet til bogfestivalen.

Syv skandnaviske forfattere kigger forbi til oplæsning og litteratursnak, heriblandt Maren Uthaig, Jesper Wung Sung, Jonas T. Bengtsson og norske Erik Fosnes Hansen. Der er desuden en scene til unge undergrundsforfattere.

Også det populære koncept 'Boghandel, Skifter' er der blevet plads til i hallen.

Her sælger forlagsfolk og redaktører billige bøger i de mere end 30 stande.

Til at stille tørsten ruller Byens Forlag ind med kaffevognen, og i madboden 'Pauseriet' kan man købe øko-sandwiches og franske kager.

Christianshavn Bogfestival. Lørdag 21. april kl. 12-13. Hal C, Arsenalvej 6, Christianshavn. Gratis entré.