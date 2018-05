Guide: Copenhagen Architecture Festival indtager København med masser af mere eller mindre arkitekturfokuserede arrangementer Copenhagen Architecture Festival er ikke kun for arkitekturnørder og programmet byder på arrangementer af stor mangfoldighed - masser af byvandringer, filmvisninger, debatter og oplæg og snackserveringer.

Copenhagen Architecture Festival finder sted fra 3. til 16. maj og faciliterer mødet mellem mennesket og ja, arkitekturen.

Der er noget at tage sig til for stort set alle (stereo)typer - lige fra arkitekturnørden til instagrammeren og den historieinteresserede og til dem, der helst vil have mad og drikke med i oplevelsen.

Ibyen har taget et kig på det omfangsrige program og fremhæver her et dusin af de mange forskellige arrangementer og aktiviteter i forbindelse med festivalen.

København kårer årligt den bedste arkitektur fra det forgangne år - en stolt tradition siden 1902 - og i år løfter kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld sløret for vinderne af årets Bygningspræmiering ved en prisfest på Københavns Rådhus 3. maj kl. 15 (gratis entré).

Et par dage senere kan du tage med på cykeltur til de præmierede bygninger sammen med Københavns stadsarkitekt Tina Saaby, der vil fortælle om hvert enkelt projekts arkitektoniske berigelse til byen. Cyklen skal man selv medbringe, og derudover koster det 120 kr. at deltage på den guidede cykeltur, som finder sted lørdag 5. maj (engelsk) og igen lørdag 12. maj (dansk) kl. 13-16.

Generelt er guidede byture noget af det, der er mest af på programmet - for eksempel kan du besøge Trampolinhuset og Kirkens Korshær på en tematur om hjem og hjemløshed tirsdag 8. maj kl. 16.30-18 (90 kr.) eller gå i fodsporene på jødiske, arabiske og andre indvandrere i multikulti-bydelen Nørrebro sammen med migrationsforsker Garbi Schmidt og Dansk Jødisk Museums museuminspektør Dansk Jødisk Museum søndag 6. maj kl. 14-15.30.

Urbane game changers

For den dedikerede instagrammer er der også masser af godter at gøre godt med - eksempelvis en arkitektonisk fototur på Frederiksbergtorsdag 3. maj fra 16.30 eller en foto-gentrificiering-og-gavlmaleri-tour på Rentemestervej på samme tid.

De mere historieinteresserede kan blandt andet blive vist rundt i Danmarks første sociale boligbyggeri, Brumleby,af en lokal beboer og høre om andelsbevægelsen, fællesskab og velfærd torsdag 10. maj kl. 10-12.

Helt og aldeles aktuelt, er der forskellige ghetto-aktiviteter på programmet - et ekspertpanel debatterer om andre byområder kan lære af Gellerups igangværende forandringsproces tirsdag 10. maj kl. 19, og lørdag 5. maj er der 'ghetto tour' og alternativ byvandring med unge, lokale guider og libanesisk frokostbuffet fra kl. 12-15 (220-270 kr.).

Er man mere til film end til byvandring kan man se Kubricks klassiker 'The Shining' på Hotel Skt. Petri fredag 11. maj kl. 20 for 120 kr. inkl et glas vin/øl.

Er man ikke i uhyggeligt humør, er der masser af ikke-gysere på programmet. Den politiske arkitekturnørd kan blandt andet se to dokumentarfilm om lovgivningens måske skjulte, men magtfulde rolle for arkitekturen og ejendomsmarkedet og efterfølgende høre Arno Brandlhuber og Christopher Roth diskutere emnet (gratis, men tilmeldning nødvendig) fredag 4. maj i Cinemateket kl. 16.45.

I samme, politiske stil er der desuden en debat om fremtidens urbane 'game changers' som Airbnb, Uber og diverse deleøkonomiske koncepter tirsdag 15. maj kl. 16-18 på Dansk Arkitektur Center (150 kr.)

Copenhagen Architecture Festival. Torsdag 3. - onsdag 16. maj.