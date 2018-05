Programmet for juni er afsløret: Varm op til festivalerne med et hav af gratis koncerter i Byhaven Pumpehuset Der er havefest-stemning i vente, når Byhaven byder på masser af gratis livemusik og forsmag på festivalsæsonen.

Koncerter under åben himmel, øl i flasken og sol i nakken, ja, det store festivalsræs venter lige rundt om hjørnet. Men heldigvis behøver du ikke at vente heeelt så længe, for Byhaven byder i juni måned på smagsprøver på, hvad du kan vente dig af dansk musik på årets festivaler.

Onsdag 27. juni kan du nemlig opleve det danske band Tan (tidligere medlemmer af The Woken Trees og De Underjordiske), som i år også gæster Roskilde Festivals upcoming-scene. Når Tan indtager Byhaven, kan publikum forvente sig en god omgang trippet 80-nostalgi.

Desuden byder programmet også på alternativ electro-pop, eksperimenterende R&B, tung synthesizermusik og dansksproget rock. Og loppemarked!

Der er som altid gratis entré og mulighed for at købe specialøl og økopilsnere, friskbryggede cocktails fra Brus samt vin og bobler i baren.

Programmet for juni 01/06 MANILA + Sharon Stone

02/06 SLAM-IT 2018

06/06 Current Swell

07/06 Musicall presents: Baby Bino + Michael Williams + Lillebittebock

08/06 Suburban Music presents: Rebecca Lou + Michael Rexen

09/06 BONFIRE + The Grenadines

13/06 Bands of Tomorrow: Uimodståelige

14/06 Takykardia + Suraja 15/06 Over&Aude presents: Favor

16/06 Over&Aude presents: EIRENE + Moody 17/06 Pumpehusets Loppemarked

18/06 Copenhell armbåndsdag

19/06 Copenhell armbåndsdag

20/06 Moon Loves Honey + Klimaforandringer

21/06 Byhaven ♥ dansk: Verdens Sidste Idé + Ponti

22/06 Stella Polaris Music presents: Red Moon Ritual + Bandina íe

23/06 Mono Mono + In Memoirs

27/06 The Orchard Summer Party - Roskilde Festival Edition

28/06 Cousin + Cherry Blossom Kid

29/06 Franklin Zoo + Askee

30/06 ØYA + AV Tapes Vis mere

Up-coming navne og dansksprogede koncerter

Juni-programmet sættes i gang med synthpop på scenen, når bandet Manila og det danske boyband Sharon Stone indtager scenen. I november 2016 vandt Manila 'Ugens kanon' i Karrierekanonen med singlen 'Keep on lying' og siden har bandets eksistens vokset sig større på diverse Københavnske scener.

9. juni indtager den eksperimenterende R&B-duo Bonfire scenen. Duoen udgøres af Jakob Steen og Anja Pil Christoffersen. Anja Pil Christoffersen er kendt på den danske musikscene gennem sit solo-projekt ANYA , hvor hendes roste debut-EP ’The Credit’ gav priser ved bl.a. Scandinavien Soul Award for bedste single med ’Greet Me’ og Politikens Ibyen-pris i kategorien ’Årets upcoming’.

Koncertprogrammet rundes af med banden ØYA (30/6), som er helt nyt skud på stammen af dansk, alternativ electro-pop, som med 'Dreams Rewind' kommer rigtig stærkt fra start. Bandet er grundlagt af Mathias Holm, der bl.a. har spillet keyboard med kunstnere som Broken Twin, Quadron og Bisse.

Byhaven har desuden indført en månedlig temadag, og i maj måned handlede det om kraut-rock. 21. juni er kraut-rock udskiftet med dansksproget musik: På scenen kan Verdens Sidste Idé, der netop har udsendt deres første single 'Hey Præst', samt Ponto, som er garant for storladen poprock, opleves.

Takeovers og loppefund

Der er også såkaldte takeovers at finde på programmet. Bl.a. vil Over&Aude sørger for neo-soul fra Eirene (16/6), stilsikker pop fra Moody(16/6) og 80’er-farvet pop fra Favor (15/6). Chill-out-festivalen og pladeselskabet Stella Polaris hiver Bandina íe og Red Moon Ritual på scenen (22/6), mens også Musical Management, Bands of Tomorrow (13/6) og Suburban Music (8/6) fylder Byhaven med musik fra hver deres ende af genrespektret.

Se hele programmet i faktaboksen og læs mere om artisterne på Pumpehusets hjemmeside.