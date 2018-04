Byhaven starter sommersæsonen i maj med masser af gratis musik, naturvin og karaoke Pumpehusets Byhave er snart klar til endnu en sæson og holder åbningsfest 4. maj med det amerikanske soulband Durand Jones & The Indications og den danske folk-popsanger Simone Tang. Resten af majprogrammet er netop blevet offentliggjort og byder på masser af gratis livemusik, et nyt sydamerikansk køkken, karaoke, naturvin og nye ølhaner.

En ting, som mange af os forbinder med sommerens komme er de første udendørsaftener med livemusik og alt godt fra baren, for eksempel i Byhaven i Pumpehuset, der heldigvis snart åbner for sommersæsonen.

Byhavens program for maj 04/05: Byhavens Åbningsfest: Durand Jones & The Indications + Simone Tang 05/05: Fri Vin 2018 - Naturvinsfestival 09/05: Honeyland Palace presents: Collider + Himmelrum + Tettix Hexer 10/05: Byhaven <3 kraut: IRENE 11/05: St. Augustin + STÅL 12/05: Augustine 16/05: Ravi Kumar + DoktorDoktor 18/05: Black Light White Light + Catch the Breeze 19/05: Indisciplinarian Fest 2018: Smertegrænsens Toldere + UxDxS + Big Mess 23/03: Celebration Records Label Night 24/05: Bands of Tomorrow: Uimodståelige + Byhavens Karaoke-aften 25/05: Ibyen-prisen 2018 26/05: DIET + Solhverv 30/05: We Are the Way for the Cosmos to Know Itself + AyOwA 31/05: Fringe Jazz Fest Warm-up Party Vis mere

Fredag 4. maj har Byhaven teamet op med den britiske upcoming-musikfestival The Great Escape til en festlig åbningsaften. Her spiller det amerikanske soulband Durand Jones & The Indications deres første danske koncert, hvor der bliver skruet helt op for den sydstatslydende soul. Som support kigger den danske folk-popsanger Simone Tang forbi med fin og intim indie-folkpop.

Der er som altid gratis entré og mulighed for at købe specialøl og økopilsner, friskbryggede cocktails fra Brus og vin og bobler i baren.

Byhaven har i dag desuden annonceret hele deres majprogram, der blandt andet byder på en aften med hiphopduoen Ravi Kumar og hiphop-jazz-bandet DoktorDoktor (onsdag 16. maj). Ravi Kumar består af de to venner Aske Sten Knudsen (producer) og den kvindelige rapper Sharon Jeanelle Kumaraswamy, som laver sjov, flabet og fandenivoldsk elektronisk protest-og-punk-hiphop.

DoktorDoktor er også et hiphoporkester, består af hele 7 mand og befinder sig i den mere soulede ende af hiphopskalen med nyskabende urban musik og tankevækkende tekster.

Lørdag 26. maj er det det danske indieband Diet, hvis musik er inspireret af en blanding af 80'ernes postpunk/new-wave og 90'ernes alternative rock og den unge kvintet Solhverv, som står på scenen i Byhaven.

Naturvinsfestival, nye navne og karaoke

Majprogrammet byder desuden på en række andre arrangementer som for eksempel naturvinsfestivalen Fri Vin 5. maj (hvor der er ikke er fri entré, men masser af gratis smagsprøver inkluderet i billetten). I år er der også en række temaaftener, hvor den første bliver med fokus på musikgenren kraut-rock (10. maj):

»Vi kaster os ud i at forsøge at vise lidt ekstra kærlighed til forskellige genrer, som vi personligt er helt tossede med, men som nødvendigvis ikke er allemandseje. Temaaftenerne hedder 'Byhaven <3…' og vil være et gentagende koncept i løbet af sommeren, hvor vi kommer til at supplere musikken med små finurlige tiltag som specialdrinks, ekstra udsmykning og andet sjovt«, fortæller Byhavens booker Markus Dahl Pedersen til Ibyen.

Der er også en Bands of Tomorrow-aften og premiere på Byhavens nye karaokekoncept 24. maj.

Desuden har de to pladeselskaber Indisciplinarian (metal) og Celebration Records fået hver deres aften tildelt, hvor de vil præsentere deres nyeste navne.

25. maj holder vi selv hof i Byhaven med Ibyen-Prisen 2018 - meget mere om det meget snart!

Nyt sydamerikansk køkken og flere ølhaner

Byhaven byder i år på et nyt køkken, nemlig El Jefe ('chefen'). Her vil den mexikanske kok Jorge Ramirez og hans hold servere street-food fra Sydamerika, for eksempel en klassisk argentinsk steak-sandwich med chimichurri-sauce, chorizo-hotdogs og tacos med confitterede svinekæber, kalveragout eller en vegetarisk quinoa-svampe-peberfrugt-variant.

I baren vil man i år kunne finde endnu flere ølhaner og selvfølgelig fortsat et godt udvalg af vin, bobler og cocktails.

Byhavens åbningsfest: Durand Jones & The Indications + Simone Tang. Fredag 4. maj kl. 16.00. Byhaven, Studiestræde, Kbh. K. (Fri entré)