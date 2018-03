»Her tager vi musikken seriøst«: Kødbyklassiker åbner nyt i de gamle Trabibar-lokaler på Nørrebro Til april åbner Jolene en ny bar med bodegastemning. Arrangørerne lover musik, der placerer sig på jazz/soul/psych-spektret.

»På Nørrebro har mange efterspurgt et hyggeligt hangout, hvor fokus ikke er på avancerede cocktails eller Instagram-potentiale, men hvor musikken kommer til at spille en afgørende rolle for den gode stemning«.

Sådan lyder meldingen fra Jesper Lemke, der er en af ophavsmændene bag Nørrebros nyeste bar, der kommer til at ligge midt på Somalia Street-bæltet i Griffenfeldsgade.

Joy, der mere eller mindre lyder som en forkortelse af Jolene, kommer da også til at tiltrække et lidt anderledes publikum, end man ellers kan forvente at støde ind i hos storesøsteren Jolene i Kødbyen. Baren kommer nemlig til at kunne huse omtrent 50 gæster, og øllene vil blive serveret så billigt som muligt. Samtidig kan cigaretføringen gøre sit indtog, når klokken slår 22.

Housefri zone

»Musikprofilen bliver meget anderledes, da der ikke kommer til at være noget house i baren« , siger Jesper Lemke.

»Og det kan slet ikke udelukkes, at der bliver spillet noget jazz, der bliver efterfulgt af noget hiphop. For mig udspringer inspirationen til Joy lidt fra barmentaliteten i Berlin, hvor man typisk starter sine barbesøg ud fra en feeling af, at alt kan ske. Den vibe kommer også til at gøre sig gældende hos Joy, og dermed bryder vi også med det meget genreopdelte natteliv, man ellers oplever i København«, fortsætter Lemke, der også arbejder som ekstern booker på Jazzhus Montmartre.

Vaskeægte nørrebrokærlighed

Foruden Jolene-crewet har han allieret sig med Anthon P. Nymark, som er gallerist og butiksejer. De to herrer havde længe snakket om at åbne et sted sammen på Nørrebro, men det var først, da de faldt i snak med musikchefen hos Jolene, at de slog pjalterne sammen, og Joy dermed blev født.

Siden lukningen af det ikoniske Nørrebrosted Saxons på Jagtvej i 2012 har de savnet et sted, der fusionerer bodegastemning med solid dj-lyd, og som får folk til at danse, ryge og drikke med »vaskeægte nørrebrokærlighed«. Derfor lyder ambitionen at fylde et dj-tomrum ud, der skal overraske et voksent publikum:

»Jeg er selv 32 og savner et sted, hvor jeg kan høre musik, hvor det ikke er forventeligt, at jeg kender til det forhånd, men hvor jeg samtidig kan insistere på at dj’en eller liveacts skal være gode«, siger Jesper Lemke til Ibyen.

Joy, Griffenfeldsgade 26, Kbh. N. Åbner 5. april. www.facebook.com/joycopenhagen