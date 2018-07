New Yorks bedste ramen kommer til København Som en del af et pop-up-event besøger den berømte amerikanske ramenkok Ivan Orkin Mikkellers Ramen to Biiru på Vesterbro.

Den amerikanske ramenmester Ivan Orkin, også blot kendt som Ivan Ramen, laver angiveligt New Yorks bedste nudelsuppe.

Foodies fra hele verden valfarter til hans ramen-ya, som udelukkende har modtaget ros fra madanmelderne. Michelinguiden har tildelt ham en såkaldt 'Michelin Plate'-udmærkelse, og den madglade Netxlix-dokumentar 'Chef's Table' har udnævnt ham til et være en af verdens bedste kokke.

Ja, det er svært ikke at få lyst til at smage den efterhånden berømte og efter sigende helt fantastiske nuddelsuppe a la Ivan Ramen.

Nu ligger New York jo altså bare lige lidt længere end en cykeltur væk.

Det gør Mikkellers ramenrestaurant Ramen to Biiru på Enghavevej til gengæld ikke. Og her bringer den kendte kok nudlerne i kog i slutningen af august til et femdages pop-up-event.

Fra onsdag 22. til søndag 26. august præsenterer Ivan Orkin hele fem forskellige ramenvarianter på Ramen to Biiru: En 'Tokyo Shoyu' med sojabaseret taré, 'Tokyo Shio' (salt), en stærk 'Spicy Red Chili', en 'Chicken Paitan' og en vegetarversion.

En billet til pop-up-eventet koster 250 kr. og inkluderer en valgfri ramen og en side dish.

Drikkevarer skal købes separat, og i anledning af besøget har Mikkeller og Ivan Ramen udviklet pilsneren 'Ivan Ramen to Biiru', der kun kan købes i de fem eventdage. Det er også muligt at købe specialdesignet merchandise: t-shirts og muleposer.

Fra opvasker til stjernekok

Ivan Orkins kærlighed til japansk mad og kultur opstod, da han som 15-årig fik en tjans som opvasker på en sushi-bar.

Senere læste han japansk på universitetet. Han har også ad flere omgange boet i Japan og åbnet ramenbarer i Tokyo, som blev kendt som hørende til byens bedste, hvilket er ret usædvanligt taget i betragtning, at de var drevet af en amerikaner.

Senere vendte Ivan Orkin tilbage til New York for at åbne først 'Ivan Ramen Slurp Shop' i 2013 og senere flagskibet 'Ivan Ramen' på Clinton Street.

Onsdag 22. august kl. 15-17 kan man komme helt tæt på den store ramenmester til meet and greet og bogsignering sammen med Mikkellers Mikkel Borg Bjergsø.

Ivan Ramen to Biiru. Onsdag 22. - søndag 26. august. Ramen to Biiru Vesterbro. Enghavevej 58, Kbh. V. Billetter til 250 kr. her.