Hør Ravi Kumar, Manila og 18 andre nye bands til gratis festival under Bispeengbuen I den kommende weekend kan du opleve en lang række spirende danske navne til årets Carpark Festival under Bispeengbuen, der også byder på yoga, 'GrillTennis' og et afterparty på Rust.

Arealet under Bispeengbuen på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro er i rivende udvikling og byder for tiden på flere og flere forskellige kulturelle events.

Over de kommende fem år skal området omdannes til et sted, der både skal huse madmarked, eventzone og kontorfællesskaber for iværksættere.

Carpark Festival: Musikprogram FREDAG 17.00: BabyPool 17.40: PEERS 18.20: Bette 19.00: MELOH 19.40: Takykardia 20.20: BLOOD CHILD 21.00: LOLA 21.40: Ravi Kumar 22.20: Artifact Collective LØRDAG 17.00: MANILA 17.40: VAKT 18.20: Sharon Stone Band 19.00: Klaptrae 19.40: ALCABEAN 20.20: Hôy la 21.00: MONTI 21.40: mono mono 22.20: KOPS AFTERPARTY (RUST): 00.00: Elias Segujja 01.00: Farveblind Vis mere

Projektet hedder 'URBAN 13' og er funderet i lokale kræfter fra Foreningen Carpark Festival, som allerede i 2014 kickstartede projektplanerne for området med den årlige gratis musikfestival Carpark Festival.

I den kommende weekend, 27.-28. juli, finder 2018-versionen af festivalen sted Under Bispeengbuen. Som altid er der gratis entré.

Festlige beats og flabede rim

Her er der masser af muligheder for at få et indblik i tidens danske undergrundsmusik, når hele 20 upcoming bands giver koncert.

For eksempel kan man opleve den fremadstormende og hårdtslående elektroniske rapduo Ravi Kumar, som består af rapper og frontfigur Sharon Jeanelle Kumaraswamy og producer Aske Knudsen.

Med sine festlige beats, flabede rim, catchy titler som'Fuck this shit, I'm gonna be a princess' og 'I only make out with myself' er duoen blevet sammenlignet med en hybrid af navne som Missy Elliott, M.I.A og Beastie Boys. Ravi Kumar er desuden blevet udnævnt til at være et af årets mest lovende danske navne af Soundvenue og var et af KarriereKanonens 12 udvalgte acts til årets SPOT festival.

En anden Karrierrekanon-favorit, som kan opleves på festivalen, er det eksperimenterende og energiske popband Manila, der blander synhtpop med en lyd inspireret af 70'ernes motown-scene. Bandet har opnået spilletid på P3 og P6 og været Karrierekanonens 'Ugens Kanon'. Deres seneste single 'Disco' strøg for nyligt til tops på P3's alternative hitliste, Barometerlisten.

Yoga, GrillTennis og efterfest

Udover de 20 undergrundsacts byder Carpark Festival også på en række andre aktiviteter arrangeret i samarbejde med kulturmagasinet VINKkbh, der har sin egen scene på festivalen og byder på live-sessions, mini-performances og talks med deltagere fra festivalens program.

Trænger du til at varme kroppen op inden en lang festivaldag, kan du også deltage i en Vinyasa Slow Flow-yogasession fredag kl. 11 (medbring egen måtte) og efterfølgende mæske dig i rødgrød chia special og lemonade fra Grød. Det koster 60 kr. for en yoga-og-Grød-pakke.

Du kan desuden give dig i kast med den opfindsomme sommersport GrillTennis, hvor du og en ven sammen skal forsøge at serve en strandtennisbold i en kop placeret i en kuglegrill.

For at sikre kroppen energi til både dans og eventuelt en omgang GrillTennis kan man forsyne sig med mad og drikke i en række madboder.

En efterfest skal der selvfølgelig også til, og når Carpark Festival lukker og slukker lørdag 28. juli rykker festen videre til Rust fra kl. 23 til 05, hvor Elias Segujja og Farveblind spiller. Indgang koster 80 kr. i døren.

Carpark Festival. 27.-28. juli. Under Bispeengbuen. Gratis entré.