Haven Festival offentliggør nyt musiknavn og årets kunstprogram Haven Festival har her til morgen føjet endnu et navn til musikprogrammet og afsløret, hvad der skal ske på kunstsiden.

Med festivalsæsonen på sit højeste skulle man tro, at alle sommerens festivaler allerede har løftet sløret for alt, hvad de har at byde på.

Festivalen Haven er dog allerede på andetåret blevet kendt for at overraske – og har her til morgen disket op med endnu et navn på musikprogrammet samt offentliggørelsen af årets kunstprogram.

Det nye musiknavn er de amerikanske Wye Oak – en duo bestående af Jenn Wasner og Andy Stack, der spiller indie-rock, og hvis seneste album 'The Louder I Call, The Faster It Runs' udkom i januar og fik stor ros fra anmelderne.

Et socialt kunstprogram

Haven handler dog ikke bare om musik. Festivalen ser sig selv som en eksperimenterende festival, der også fokuserer på mad, øl, kunst og socialt fællesskab.

I år stræber Havens kunstprogram efter at kombinere de to sidstnævnte og iscenesætte møder mellem festivalgæsterne. Med hjælp fra det kreative studio og kollektiv ArtRebels og designer og kunstner Henrik Vibskov skal publikum således komme hinanden ved på helt nye måder.

Henrik Vibskov bidrager med sin prisvindende udstillingsarkitektur 'Mindcraft17', der oprindeligt blev bestilt af Statens Kunstfond og opført til Milan Design Week 2017.

Værket er dog aldrig blev vist i Danmark og får således dansk premiere på årets Haven Festival, hvor det skal skabe en interaktiv ramme for musik og performances såvel som møder mellem mennesker.

»Det bliver ’the white space’. Stedet, hvor mennesker kan skinne og komme hinanden ved. Det kan dårligt beskrives med ord – det skal opleves«, lyder beskrivelsen i en pressemeddelelse fra festivalen.

ArtRebels har skabt ikke bare én, men to installationer på Haven.

Det ene hedder 'Arena' og er skabt i samarbejde med designkollektivet Cmpndm som et slags ministadium, hvor festivalgæster kan spille petanque i midten eller hænge ud på tilskuertribunerne og føre en samtale i forholdsvis fred og ro.

Oppe på en lille bakketop i forlængelse af 'Arena' finder man så det andet værk, 'Limelight', der er skabt i samarbejde med tegnestuen SachsNottveit (SANO) og er en pavillon, der dels skal fungere som scene for performances og jamsessions og dels være et hang-out-spot.

Desuden bliver festivalen også pyntet af værker fra en række kunstnere, som tidligere på året er blevet udvalgt gennem et 'open call for art'. Kunstprogrammet er kurateret af to af festivalaarangørerne, Aaron og Bryce Dessner fra bandet The National.

Haven Festival finder sted 10. og 11. august på Refshaleøen, og det er stadig muligt at sikre sig billetter til festivalen.