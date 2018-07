Fem hjerter: Refshaleøens nye og Instagram-venlige café er noget ganske særligt Lille Bakery er et højloftet hipt bageri med morgenmad, frokostretter, filterkaffe og helt suverænt brød. Her kan det tydeligt mærkes, at trioen bag har gjort sig umage og tænkt over enhver detalje.

FOR ABONNENTER Alle de orange liggestole ude foran den gamle murstensbygning på Refshalevej står tomme, så kanvassen duver i vinden. Nå ja, vi er også helt ude ved nummer 213A. Hvor mange finder egentlig herud? Men så træder vi indenfor hos Lille – og må stå i kø. Bagerhypen, der har bredt sig som en virus i hele København det seneste års tid, er altså også nået hertil. Få fuld adgang i 3 måneder for 299 kr Eller prøv én måned for 1 kr. Se tilbud Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her